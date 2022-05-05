هجوم الكونغرس.. نجل ترامب يدلي بإفادته ومسؤول أمني يقرّ بالذنب

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، أدلى بإفادته أمام اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه أنصار والده على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021، في حين أقرّ مسؤول أميركي بالذنب في التآمر التحريضي خلال الهجوم.

ومنذ مدة طويلة تسعى اللجنة المؤلفة بغالبيتها من نواب ديمقراطيين إلى الحصول من دونالد ترامب جونيور على أي معلومة يمكنها أن تفيد التحقيق الذي تجريه بشأن ما إذا كانت لوالده علاقة بالهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في البلاد.

وتحقق اللجنة في صحة معلومات مفادها أن الملياردير الجمهوري حرّض أنصاره على اقتحام الكونغرس في هجوم توّج أشهرا من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بأن عمليات تزوير واسعة النطاق أدت إلى خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن في نهاية 2020.

رسائل ومعلومات

ولدى اللجنة على وجه الخصوص رسائل تبادلها دونالد ترامب جونيور مع مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض حين وقوع الهجوم.

وفي واحدة من هذه الرسائل النصّية القصيرة قال نجل ترامب لميدوز إن على والده "أن يدين هذا القرف في أسرع وقت ممكن".

وسبق للجنة التحقيق النيابية أن استمعت إلى إفادتي إيفانكا ترامب شقيقة دونالد ترامب جونيور، وزوجها جاريد كوشنر، وكلاهما كان من أقرب مستشاري الرئيس السابق.

وتبذل اللجنة قصارى جهدها لإنجاز تحقيقها قبل الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنه إذا خسر الديمقراطيون في تلك الانتخابات السيطرة على مجلس النواب فإن مصيرها سيصبح في مهبّ الريح إذ إن الجمهوريين لن يتوانوا عن حلّها.

وتعتزم اللجنة واسمها لجنة "6 يناير/كانون الثاني" عقد جلسات استماع عامة في يونيو/حزيران.





إقرار بالذنب

يشار إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية حاولت الحصول من كل من اللجنة ودونالد ترامب جونيور على معلومات إضافية بشأن الإفادة التي أدلى بها نجل الرئيس السابق، لكنّ أيًّا منهما لم يردّ على استفساراتها.

يأتي ذلك في حين قالت وزارة العدل الأميركية إن قائد فرع ولاية كارولينا الشمالية لجماعة "حماة القسم" اليمينية، وليام تود ويلسون، أقر بالذنب في التآمر التحريضي وعرقلة الإجراءات الرسمية لأفعاله قبل وأثناء وبعد اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ما قام به ويلسون وآخرون كان يهدف إلى وقف نقل السلطة عبر تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس للتأكد من الأصوات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وفرزها.

وأشارت الوزارة إلى أن ويلسون وافق على التعاون مع التحقيق الجاري ليصبح بذلك ثالث عضو في الجماعة اليمينية يقرّ بذنبه أمام القضاء في تهم تتعلق بأحداث اقتحام الكونغرس.