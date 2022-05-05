لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ71، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب أوكرانيا وشرقها، وسط خلافات أوروبية بشأن حظر النفط الروسي، وتحذيرات روسية من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت الأوكرانيين في قتل جنرالات روس، كما رفعت تزويد كييف بمعلومات استخباراتية عن القوات الروسية في القرم ودونباس.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ71 من الحرب:

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: انفجارات عنيفة في مدينة كراماتورسك الأوكرانية ودوي صفارات الإنذار في عموم مدن إقليم دونباس.

منذ 5 ساعات

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:

زدنا المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا عن القوات الروسية بدونباس والقرم.

الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم معلومات استخباراتية عن كبار القادة الروس.

لم نساعد في ضربة استهدفت مكانا شرقي أوكرانيا زاره رئيس الأركان الروسية.

معلوماتنا الاستخباراتية ليست وراء جميع الهجمات التي تشنها أوكرانيا.

قدمنا معلومات استخباراتية ساعدت الأوكرانيين في قتل جنرالات روس.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في مدينة أوديسا الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا إذا انضمتا إلى الناتو.

منذ 6 ساعات

الخارجية الأميركية: اتخذنا إجراءات قوية لحظر مصادر الطاقة الروسية ونتفهم الظروف المختلفة للدول الأوروبية.