النهضة.. الاسم الجديد لحزب الرئيس الفرنسي

من "الجمهورية إلى الأمام" إلى "النهضة"، غيّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسمه اليوم الخميس، وفق ما أعلن الأمين العام للحزب ستانيسلاس غيريني.

وأوضح غيريني "نباشر حركة تجديد للجمهورية إلى الأمام لكي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ما يزيد بقليل على 6 سنوات وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة".

وأكد غيريني أن حزب النهضة يهدف إلى "البقاء وفيا لإرادة الرئيس" القائمة على "اختيار النور على الظلمة دائما" و"وفيّا لما نقوم به على الساحة الأوروبية".

وجاء كلامه خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس مع رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (من حركة آفاق اليمينية) ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران (الجمهورية إلى الأمام) والوزير السابق فرانسوا بايرو (الحركة الديمقراطية، وسطي).

وأعلن هؤلاء اتحادا يحمل اسم "معا"، يضم هذه الأحزاب التي تشكل الغالبية الرئاسية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو/حزيران وفي الـ19 من الشهر ذاته.

وحصل حزب آفاق على 58 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، في حين ستحصل الحركة الديمقراطية على 101 إلى 110 مترشحين، وفقما أفادت مصادر في الحركتين. ويتوقع أن يقدم الجمهورية إلى الأمام 400 مترشح من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية الـ577.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا يوم 24 أبريل/نيسان الماضي بحصوله على 58.55% من الأصوات، في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حققت 41.45%، مما أظهر بداية انقسام كبير في البلاد.