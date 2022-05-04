ذكر 4 منهم أسرى لدى حماس.. رئيس وزراء إسرائيل يتعهد بإعادة المفقودين إلى منازلهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء إن إسرائيل لن تنسى جنودها الأسرى والمفقودين، وستواصل التزامها بإعادتهم لبيوتهم، في وقت بثت فيه منصات إسرائيلية مقاطع فيديو توثق انتقاد عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي لرئيس الوزراء.

وخلال مراسم رسمية لذكرى قتلى الجنود الإسرائيليين في الحروب مع الدول المجاورة، أضاف بينيت أن إسرائيل "لا تنسى هدار غولدن، وأورون شاؤول، وأفراهام منغيستو، وهشام السيد، وغيرهم من المفقودين".

والأسماء الأربعة التي ذكرها بنييت هي لأسرى إسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بينهم جنديان وقعا في الأسر خلال الحرب الإسرائيلية الثالثة على القطاع في العام 2014، في حين دخل الاثنان الآخران إلى غزة في ظروف غامضة.

ولم تكلل لحد الساعة بالنجاح المفاوضات الجارية لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب.

מהומה בטקס בהר הרצל כשראש הממשלה בנט עולה לנאום pic.twitter.com/IzLdpXeMvD — אהרן רבינוביץ (@AronRabino1) May 4, 2022

وفي سياق متصل، بثت منصات إسرائيلية الأربعاء مقاطع فيديو توثق مهاجمة عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال خطاب له في حفل تأبين القتلى بجبل هرتزل في القدس المحتلة.

وظهرت العائلات وهي تصرخ بغضب ضد بينيت، ويقول أحد أفرادها موجها حديثه لبينيت "خائن، حقير، محتال، اخرس، عليك أن تخجل"، في حين ينظر بينيت إليه بدهشة ويلتزم الصمت.

وبعد وقت قصير، قاطع بينيت صراخ العائلات وقال "العائلات المكلومة مقدسة ومسموح لها بأن تصرخ".

في المقابل قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع الوصول إلى أسراه لدى الحركة ولا إلى أي معلومة عنهم مهما حاول ومهما امتلك من وسائط تقنية متفوقة. وأكد الهندي خلال لقاء مع الجزيرة أن على إسرائيل دفع الثمن وهو إتمام صفقة تبادل تحرر آلاف الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.