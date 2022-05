بعد اشتباكات مع مقاتلي حزب العمال.. سنجار بقبضة القوات العراقية وموجة نزوح من المنطقة

يسود هدوء حذر في قضاء سنجار (غرب الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق) بعد يوم من فرض القوات العراقية سيطرتها على المنطقة، عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين لتنظيم حزب العمال الكردستاني خلفت قتلى وجرحى، في حين تحدثت نائبة عراقية عن نزوح أكثر من 4 آلاف مدني من القضاء.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)- عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش والشرطة، وقال إن "أهالي القضاء كان لهم دور مهم في دعم القوات الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار".

من جهته، قال الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة في العراق إن القوات العراقية فرضت الأمن والقانون والنظام وفتحت جميع الطرق في القضاء، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستلاحق كل من يحمل السلاح ويحاول فرض هيمنته على القضاء.

وأكد الشمري خلال اجتماع أمني موسع لقيادات الجيش -ناقش فيه المستجدات الأمنية في قضاء سنجار- أن "الهدف من هذه العمليات هو فرض سيادة القانون والأمن لتأمين بيئة آمنة، حتى تتم إعادة بناء سنجار وإعادة النازحين".

في هذه الأثناء، أعلنت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل، نزوح أكثر من 4 آلاف مدني خلال يومين من قضاء سنجار.

وقالت دخيل -في بيان اليوم الأربعاء- إن خطة تطبيق القانون التي نفذها الجيش العراقي في قضاء سنجار أدت إلى اشتباكات بين الجيش وما يعرف بعناصر اليبشة التابعة لحزب العمال الكردستاني.

The fighting today in #Sinjar #Shingal is TOTALLY UNACCEPTABLE. Regardless of political / military affiliation, there should be no attacks against #Yezidi #Yazidi from Sinjar by anyone at any time. This violates basic responsibility to protect. Yezidis flee Sinjar today – again. pic.twitter.com/yziMH2QYwy

— FreeYezidiFoundation (@Free_Yezidi) May 2, 2022