اتهم الحوثيين باستغلالها عسكريا.. الرئاسي اليمني: ندعم تثبيت الهدنة نحو وقف شامل لإطلاق النار

قال المجلس الرئاسي في اليمن إنه يدعم تثبيت الهدنة السارية مع جماعة الحوثي من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بالبلاد.

وأكد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريحات مساء أمس الثلاثاء أن المجلس الرئاسي يدعم الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار رغم عدم تقديم المليشيات الحوثية أي تنازل.

واتهم صالح مليشيات الحوثي بعدم التزامها ببنود إعلان الهدنة وخروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في مختلف الجبهات.

وأضاف أن "مليشيا الحوثي تستغل الهدنة للتحشيد وتحريك العربات والأسلحة الثقيلة لجبهات جنوبي مأرب (وسط)، كما تستمر في فرض حصار غاشم على تعز (جنوب غرب)".

وأكد صالح أن مجلس القيادة الرئاسي حريص على إحلال السلام رغم أن التجارب السابقة تؤكد أن مليشيات الحوثي لا يمكن أن تجنح للسلام إلا بالقوة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول تصريحات صالح.

مواجهات في العيد

وأول أمس الاثنين، شهد اليمن أكبر تصعيد ميداني بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ بدء الهدنة قبل شهر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وفق بيانات رسمية وإعلام محلي.

وجاء هذا التصعيد تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك في اليمن ومعظم الدول العربية والإسلامية.

وأعلن الجيش اليمني في بيان مقتضب أول أمس الاثنين مقتل أحد جنوده بنيران الحوثيين في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف (شمال)، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي للأناضول بمقتل جندي في الجيش الوطني بنيران أحد قناصة الحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز (جنوب غرب).

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية -بينها موقع المصدر أونلاين (خاص)- نقلا عن مصادر عسكرية باندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب (وسط).

وأشارت إلى أن المواجهات استمرت لساعات بعد أن هاجم الحوثيون بشكل مكثف مواقع للجيش، مما أسفر عن تكبدها (قوات الحوثي) عشرات القتلى والجرحى.

وفي الأول من أبريل/نيسان الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية ومن القوات الحكومية والحوثيين.

وتخللت الهدنة خروقات شبه يومية، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية بشأن ذلك.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.