لافروف يزور الرياض غدا ويلتقي وزراء خارجية دول الخليج

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا الأربعاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، في حين لم تتضح بعد طبيعة القضايا التي ستثار في الاجتماع.

وقال مسؤولان خليجيان اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء حيث سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحا أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق غدا الأربعاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي للسعودية وسط تنامي العقوبات الغربية على موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، استبعد لافروف رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، متهما الولايات المتحدة بأنها تؤيد مواصلة العقوبات حتى بعد أن تنتهي الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية أنه من غير المرجح رفع العقوبات الأخيرة المفروضة ضد روسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها بهذا الأمر خلف "الأبواب المغلقة".

وقال لافروف إن "موسكو تحاول منع الغرب من إقامة عالم أحادي القطب".

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب "تصعيدها العسكري في أوكرانيا"، لتشمل القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية والتجارية، وتجميد أصول بالخارج، ومصادرة ممتلكات وأموال العديد من الأثرياء ورجال الأعمال الروس، فضلا عن إغلاق الأجواء والموانئ أمام الطائرات والسفن الروسية.