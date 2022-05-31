عقب القتل الجماعي بتكساس.. حكومة كندا تطرح مشروعا يمنع بيع الأسلحة وشراءها

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تقديم مشروع يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة، بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار جماعي بمدرسة بولاية تكساس الأميركية أسفر عن مقتل 21 شخصا.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إنهاء الحيازة الخاصة للمسدسات وحظر بيعها أو شرائها، وحظر استيراد المسدسات إلى كندا، حسب ما أعلنه ترودو أمس الاثنين في إفادة صحفية.

ويشير المشروع إلى أن أي شخص تثبت إدانته بالعنف الأسري سيفقد تلقائيا تراخيص الأسلحة الخاصة به.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين زيادة العقوبات المفروضة على مبيعات الأسلحة غير المشروعة.

وقال ترودو -في الإفادة الصحفية- "بخلاف استخدام الأسلحة النارية للأغراض الرياضية والصيد، ليس هناك سبب لاحتياج أي شخص في كندا المسدسات في حياته اليومية".

وكانت مدينة تورنتو الكندية شهدت الخميس الماضي حالة من الذعر بسب رجل مسلّح ببندقية كان يتجوّل بالقرب من مدرسة قبل أن تتدخل الشرطة و"يموت".

ويأتي مشروع القانون بعد أسبوع من إطلاق مسلح النار في مدرسة ابتدائية بمدينة أوفالدي بولاية تكساس الأميركية، وقتل فيها 21 شخصا، بينهم 19 طفلا، قبل أن تطلق الشرطة النار على المسلح وتقتله.