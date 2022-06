طهران تنتقد تقريرا لوكالة الطاقة الذرية.. إسرائيل: إيران استخدمت وثائق مسروقة للتهرب من المراقبة النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إن لدى بلاده وثائق تثبت كذب إيران بخصوص برنامجها النووي عن طريق استخدام وثائق سرية مسروقة من الوكالة الذرية للطاقة الذرية، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التقرير الفصلي الأخير للوكالة بشأن الأنشطة النووية لطهران "غير منصف وغير متوازن".

وأضاف بينيت في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي أن إيران "استولت على وثائق سرية من وكالة الطاقة الذرية مكنتها من اختلاق القصص للتستر على برنامجها النووي".

واستطرد بينيت قائلا "كيف نعرف ذلك؟ لأننا وضعنا أيدينا على خطة الخداع الإيرانية"، وأضاف أن مسؤول عسكري إيراني كتب في إحدى الوثائق "عاجلا أم آجلا سيسألوننا (مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وسوف نكون بحاجة إلى رواية شاملة للتمويه عليهم".

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.

How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.

It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022