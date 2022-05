بعد اتهام "الطاقة الذرية" طهران بخرق القيود.. إيران تحذر الوكالة من تخريب مسار التعاون وتصف تقريرها بغير المتوازن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الثلاثاء إن التقرير الفصلي الأخير لوكالة الطاقة الذرية غير منصف ويفتقر للتوازن ولا يعكس حقيقة المباحثات بين طهران والوكالة، وكانت الأخيرة قالت إن إيران لم ترد على أسئلتها بشأن مصدر آثار يورانيوم عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.

ودعا المتحدث الإيراني وكالة الطاقة الذرية إلى عدم تدمير المسار الذي اتخذته إيران في التعاون معها حتى الآن، وأضاف أن تقرير الوكالة بشأن وجود آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع تقريرٌ "غير منصف وغير متوازن".

وكانت الوكالة استنكرت في تقريرها الفصلي الأخير عدم حصولها على "إجابات مرضية" من إيران عن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، هي ماريفان (غرب) وفارامين وتركوز آباد، في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك بـ"عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث" بهدف "تلويث" هذه الأماكن، لكنها "لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات".

وأظهر تقرير الوكالة أيضا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60% يقدر أنه زاد بنحو 10 كيلوغرامات إلى 43 كيلوغراما.

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن طهران ترى أن تقرير وكالة الطاقة الذرية اتخذ طابعا سياسيا بسبب ضغوط بعض الدول، ولمّحت الخارجية الإيرانية إلى أن يد إسرائيل غير بعيدة عن فحوى التقرير، وأيضا باقي الفاعلين داخل الوكالة، ومن بينهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وقد يؤدي عدم إحراز تقدم في حل القضايا العالقة بين طهران ووكالة الطاقة الذرية إلى نشوب خلاف دبلوماسي جديد مع الغرب عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل.

وإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار من الوكالة ينتقد طهران، فسيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة من الأساس لإحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

وبشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، أوضح خطيب زاده أن توقف مفاوضات فيينا سببه عدم رد واشنطن على المقترحات التي قدمتها طهران، قائلا إنه يمكن التوصل لاتفاق إذا ابتعدت واشنطن عن مواقفها المتذبذبة واتخذت قرارها السياسي.

وأكد خطيب زاده أن الاتفاق يجب أن يؤدي إلى تأمين مصالح إيران الاقتصادية.

وتخشى القوى الغربية أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، رغم أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي سلمية بالكامل.

En route to Oslo following recent regional & intl. negotiations. Serious & constructive talks on bilateral, regional & intl. issues top agenda. In addition to advancing natl. interests, incl. the lifting of illegal sanctions, we emphasize the development of Iran-Norway relations. https://t.co/tCgqTxV3R9

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) May 31, 2022