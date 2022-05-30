مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة

قالت وكالة أنباء سبأ اليمنية إن مجلس القيادة الرئاسي أقرّ تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة، لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة، ولتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت أن اللجنة العسكرية والأمنية التي وافق المجلس على تشكيلها، تتكون من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي -وفقا للوكالة- على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، مؤكدا أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة، نصت على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.