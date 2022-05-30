لهذا تثير الزيارات الدينية في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل مخاوف عراقيين

أثارت إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره مجلس النواب العراقي قبل أيام، مخاوف العراقيين من "شرعنة" التطبيع تحت مسمى الزيارات الدينية، إذ سمح بها القانون بشرط موافقة وزارة الداخلية.

وتضمنت مادة في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقرة تنص على عدم محاسبة العراقي الذي يزور إسرائيل إذا كانت الزيارة دينية ومقترنة بموافقة من وزارة الداخلية.

وعبّر عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تبرير زيارات شخصيات سياسية واجتماعية إلى إسرائيل بحجة إجراء زيارة دينية.

وقال النائب السابق عبد الأمير التعيبان، عبر حسابه على تويتر، "أعلن تحفظي على قانون تحريم التطبيع مع المحتل وما احتوى من استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع".

وأضاف التعيبان أن القانون "شرّع أو سمح للعدو بزيارة موقع أور الأثري في الناصرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، والكفل في محافظة بابل، والعزير في العمارة. وذهاب من في قلوبهم هوى إلى إخوان يوسف بحجة زيارة القدس".

اعلن تحفظي على #قانون_تحريم_التطبيع مع المحتل وما احتوى من استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع . لانه شرع او سمح للعدو بزيارة اور في الناصرية والكفل في بابل والعزير في العمارة . وذهاب من في قلوبهم هوى الى اخوان يوسف بحجة زيارة القدس .. — الشيخ عبدالامير التعيبان (@Ha1Abdalameer) May 29, 2022

وكتب الباحث والأكاديمي هيثم نعمان الهيتي عبر حسابه على تويتر أن "قانون تجريم التطبيع خفف القانون الذي قبله الذي كان يحكم بالإعدام، وفتح كثيرا من المنافذ للعلاقات ومنها الزيارات الدينية، وهذه هي أول خطوة، هو قانون بداية التطبيع".

قانون تجريم التطبيع خفف القانون الذي قبله الذي كان يحكم بالاعدام وفتح كثير من المنافذ للعلاقات ومنها الزيارات الدينيه وهذه هي اول خطوه ، هو قانون بداية التطبيع . — هيثم Haitham Numan (@HaithamHNuman) May 29, 2022

وكتب الإعلامي سلام مسافر، على حسابه في تويتر، أن "قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل يشبه لحى من دخل مع الاحتلال إلى العراق؛ لا هي طليقة ولا هي حليقة". وأضاف مسافر "يتظاهرون بالتقوى لخداع الخالق كما يتوهمون، لكنهم يخشون غضب الأميركان، والنتيجة وجوه قبيحة، مثل تعديل قانون تجريم التعامل مع إسرائيل الذي يجيز الزيارات الدينية".

لحى #التطبيع!

قانون" تحريم التطبيع" مع إسرائيل، يشبه لحى من دخل مع الاحتلال الى العراق؛ لا هي طليقة ، ولاهي حليقة. يتظاهرون بالتقوى لخداع الخالق كما يتوهمون،لكنهم يخشون غضب الاميركان. والنتيجة وجوه قبيحة؛ مثل تعديل قانون تجريم التعامل مع #إسرائيل الذي يجيز( الزيارات الدينية). — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) May 28, 2022

من جانبه اعتبر الأمين العام لحركة النجباء الشيعية أكرم الكعبي، في بيان على حسابه في تويتر، أن القانون "فتح ثغرة خطيرة، وهي فقرة الزيارات الدينية بموافقة وزارة الداخلية، وهذا ما يمكن أن يكون بابا من أبواب التطبيع والتجسس، واعترافا ضمنيا بوجود الكيان الصهيوني والسماح بمراجعة قنواته الرسمية للحصول على سمات الدخول، ودخولهم إلى أرض العراق تحت هذا العنوان".

وأشار بيان حركة النجباء إلى أن قانون تجريم التطبيع يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع الديانات الإبراهيمية الذي تتبناه الحكومة الأميركية، وفق تعبيره.

من جهته اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، في تغريدة على تويتر، أن البرلمان العراقي أخرجَ قانون تجريم التطبيع من النافذة لِيُدخلَ قانون تشريع التطبيع من أوسع أبوابه.

البرلمان العراقي أخرجَ

( قانون تجريم ) التطبيع

من النافذة لِيُدخلَ قانون ( تشريع التطبيع ) من أوسع أبوابه . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) May 28, 2022