احتجاجات بالضفة رفضا لـ "مسيرة الأعلام" بالقدس.. اشتية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء بعدوانها على الأقصى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في القدس عقب تنظيم عشرات آلاف المستوطنين أمس "مسيرة الأعلام" في ذكرى احتلال الجزء الشرقي للمدينة، وتسببت المسيرة في اندلاع مواجهات بين المقدسيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين، كما وقعت مواجهات واحتجاجات بالضفة الغربية إثر تنظيم المسيرة.

وأضاف اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله "احتاجت إسرائيل أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي، وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علما في شوارع القدس" وشدد على أن تل أبيب لم تستطيع "كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض السيادة عليه وإخضاعه، فالاحتلال العسكري شيء وفرض السيادة شيء آخر".

وحسب رئيس الوزراء الفلسطيني فإن ما وقع مساء أمس الأحد في مدينة القدس والمسجد الأقصى "تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال، وهو بحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم" موضحا أن إسرائيل تسعى لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل احتاجت أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي، وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علم في شوارع القدس".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت أمس مع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والضرب خلال اعتداء شرطة الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في البلدة القديمة، وفي محيطها بالقدس. وأضاف بأن طواقمه تعاملت مع أكثر من 160 إصابة في الضفة الغربية، بينها عشرون بالرصاص الحي.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالسواتر الحديدية إثر مواجهات مع شبان فلسطينيين، وذلك بعد وصول مجموعةٍ من المستوطنين يحملون أعلاما إسرائيلية للمشاركة بمسيرة الأعلام التي دعت إليها جماعات يهودية متطرفة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المشاركين في "مسيرة الأعلام" رددوا هتافات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما هتفوا بعبارة "الموت للعرب".

اقتحامات الأقصى

وسبق "مسيرة الأعلام" اقتحام مئات المستوطنين صباح أمس للمسجد الأقصى، حيث أدوا صلواتهم وتمددوا خلالها على الأرض، فيما يعرف عندهم بـ "السجود الملحمي" ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية.

وللتنديد بما يعرف بمسيرة الأعلام ونصرة للقدس، نظمت صباح اليوم وقفة طلابية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية.





وكان محافظ القدس عدنان غيث حذر -في مقابلة أمس مع الجزيرة- من أن الاحتلال يسعى لإشعال حرب دينية في المنطقة، من خلال الاستمرار في الاعتداء على المقدسات الإسلامية بالقدس، وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني -في تصريحات للجزيرة- إن ما يجري من اقتحامات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين المتطرفين "لن يغير من إسلامية المسجد الأقصى".

وقد انطلقت في مناطق متفرقة من الضفة أمس مظاهرات احتجاجية رافضة لـ "مسيرة الأعلام"، ففي رام الله انطلقت مسيرة من وسط المدينة جابت الشوارع الرئيسية بالمدينة باتجاه الحاجز العسكري الإسرائيلي المعروف باسم "حاجز بيت أيل" رفضا وتنديدا بما وقع أمس.

وامتدت المواجهات مع الاحتلال أيضا إلى نابلس والخليل، وأوقعت عشرات الجرحى. وكان لافتا فيها رفع الأعلام الفلسطينية بكثافة لإثبات الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

موقف حماس

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى فيما يعرف بـ "مسيرة الأعلام" لن يغتفر، معتبرا ما وقع "اعتداء على كل مسلم وحرّ في هذا العالم" وأضاف -في تصريحات نقلها مستشاره الإعلامي طاهر النونو- أن "المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال من أرض فلسطين".

وأكد رفض المكتب السياسي لحماس إعطاء أي تعهد أو ضمانات لأي طرف بشأن ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة.

وفي السياق نفسه، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مساء أمس الأمة الإسلامية وقادتها بالدفاع عن المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، وقال الأمين العام علي القره داغي، في بيان، إن الاتحاد يندد بشدة هذه المحاولات الاستفزازية، داعيا إلى "بذل كل ما في الوسع لوضع حد لاعتداءات المحتلين على الأقصى والمقدسيين".





تهنئة بينيت

في المقابل، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المشاركين في "مسيرة الأعلام" واصفا إياها بمسيرة الأعلام التقليدية، وقال إن القدس ستبقى عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، على حد تعبيره.

وكان بينيت قال -خلال اجتماع حكومي- إن ما سماه رفع العلم الإسرائيلي في العاصمة الإسرائيلية أمر طبيعي.

وفي محافظة الخليل، نظم مستوطنون اليوم مسيرة جديدة بالأعلام الإسرائيلية، وجابت المسيرة مستوطنة "كريات أربع" في المحافظة، وذلك بعد يوم واحد من "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

وردا على تصريح رئيس وزراء إسرائيل، قالت الخارجية الفلسطينية إنّ بينيت يتفاخر بأن إسرائيل أصبحت دولة إرهاب وحاضنة له، واعتبر بيان للوزارة أنّ "ما شاهدناه أمس تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتعامل مع الإرهاب اليهودي ومنظماته كجزء من مكوناتها ومن منظومتها الرسمية".