شبكة الجزيرة تستنكر حكم محكمة مصرية بسجن الزميل أحمد طه 15 عاما غيابيا وتجدد المطالبة بالإفراج عن صحفييها

استنكرت شبكة الجزيرة حكم محكمة جنايات القاهرة بمصر، غيابيا بحبس الزميل أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، 15 عاما، بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على الزميل أحمد طه، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان، عن إدانتها لهذا الحكم مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.

وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات.

كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.

وجددت الجزيرة أيضا مطالبتها بالإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة مباشر الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي، وربيع الشيخ.

ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقال الصحفيين التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.