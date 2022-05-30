الرئيس الإيراني: وجود القوات الأجنبية في المنطقة لا يخدم مصالحها الأمنية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يصب في صالح أمن دولها، ولن يؤدي إلى حل الخلافات الموجودة.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة حل المسائل الإقليمية عبر الحوار والتعاون الإقليمي المشترك بين دول المنطقة.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكي في طهران- أن وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان مثير للقلق ومرفوض من جانب طهران، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بحضور الأطراف السياسية والقوميات الأفغانية كافة.

من جانبه، قال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إن بلاده تؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم جميع الأطراف السياسية والقومية.

وأضاف رحمن -في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيراني- أن تشكيل هذه الحكومة عنصر جوهري لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

من جهة أخرى، أبدت وزارة الخارجية الأفغانية رفضها تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن وجود نشاط جماعات أجنبية مسلحة في أفغانستان.

وأكدت الخارجية أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بتعهداتها ولن تسمح لأحد باستخدام أراضيها ضد الآخرين، وأن على مجلس الأمن الدولي ألا يعتمد على معلومات مجهولة المصدر.