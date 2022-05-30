صحف غربية تحدثت عن إصابته بالسرطان.. وزير الخارجية الروسي ينفي تكهنات حول مرض بوتين

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأحد التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة.

وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة "تي إف 1" الفرنسية، قال لافروف لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال.

وأشار لافروف إلى أن بوتين -الذي سيبلغ 70 عاما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- يظهر علنيا "وبشكل يومي".

وقال لافروف -في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية- يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها، مضيفا أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الإشاعات.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية -في تقرير لها- أن الرئيس بوتين مصاب بسرطان الدم، وخضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر "بغزو أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن مجلة "نيولاينز" (New Lines) الأميركية قولها إن أحد الأثرياء الروس (الأوليغارشية) المقرب للكرملين ذكر ذلك في تسجيل خلال نقاش مع مستثمر غربي منتصف مارس/آذار الماضي، شاكيا من أن الرئيس قد أصيب "بالجنون"، وأن هناك استياء عميقا في موسكو بشأن حالة الاقتصاد، مضيفا "نأمل جميعا وفاة بوتين".

ومضى الثري الروسي قائلا إن بوتين دمر الاقتصادين الروسي والأوكراني والعديد من الاقتصادات الأخرى، "المشكلة في رأسه، يمكن لشخص مجنون واحد أن يقلب العالم رأسا على عقب".

وأشارت تايمز إلى أن تكهنات بشأن صحة بوتين قد سرت بعد أن شوهد في عدة مناسبات وهو يعرج، وشوهد أثناء اجتماع آخر في أبريل/نيسان الماضي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يمسك بجانب طاولة ليعتمد عليها.

وأضافت أن بوتين لُف بغطاء ثقيل من الصوف أثناء موكب يوم النصر الأسبوع الماضي، مما أثار المزيد من التكهنات.

وفسر خبراء طبيون انتفاخ وجه بوتين باحتمال استخدامه منشطات يمكن وصفها لعلاج السرطان.