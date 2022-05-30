إيران تعلن عن ضبط سفينة محملة بوقود مهرب

أعلنت إيران عن ضبط سفينة صغيرة محملة بشحنة من الوقود المهرب في المياه الإقليمية.

وقال مسؤول قضائي بمحافظة هُرمُزْغان جنوبي إيران إن القوات الأمنية احتجزت هذه السفينة التي كانت محملة بنحو 106 آلاف لتر من الوقود المهرب، وألقت القبض على طاقمها المكون من 9 أشخاص.

وكانت هذه السفينة -حسب ما أشار المسؤول القضائي- في طريقها إلى إحدى الدول العربية المطلة على المياه الإقليمية.

ويعد سعر الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وهبوط عملتها، وهي تكافح عمليات تهريب الوقود المتفشية برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.

وكثيرا ما صادرت السلطات الإيرانية سفنا تقول إنها تستخدم في تهريب النفط بالخليج.