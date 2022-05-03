القوات الروسية تبدأ اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن قائد كتيبة آزوف أن القوات الروسية بدأت اقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بعد سلسلة ضربات جوية، وفي تلك الأثناء يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات جديدة ضد موسكو بعدما أعلنت ألمانيا موقفها في مسألة حظر النفط الروسي.

ودعت كتيبة آزوف الأوكرانية إلى وقف إطلاق النار في آزوفستال وإجلاء المدنيين إلى المناطق التي تسيطر عليها كييف.

وتسيطر القوات الروسية على سائر أجزاء ماريوبول، المدينة الإستراتيجية المطلة على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، باستثناء مجمع آزوفستال الصناعي الضخم الذي تحصن فيه مقاتلو كتيبة آزوف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن القوات الروسية أنها بدأت بتدمير المواقع القتالية لكتيبة آزوف والقوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال.

وأضافت أن كتيبة آزوف استغلت التهدئة في منطقة آزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية.





وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع المقاتلين في آزوفستال.

وأضاف أن نحو 100 ألف مدني في المجمل ما زالوا داخل ماريوبول.

أما سلطات منطقة دونيتسك الانفصالية المدعومة من موسكو فقالت إن قواتها أجلت أمس واليوم 393 مدنيا من ماريوبول إلى مناطق سيطرتها.

وفي التطورات الميدانية أيضا، أفاد مراسلو الجزيرة بأن القوات الروسية قصفت اليوم الثلاثاء مطار مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى كما قصفت وسط مدينة خاركيف بالمدفعية.

معارك لوغانسك ودونيتسك

وتدور معارك ضارية في جبهات عدة شرقي أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة روبيجني الواقعة على خط القتال في إقليم لوغانسك، وتستعد للهجوم على بلدة سيفيرودونيتسك القريبة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 450 عسكريا أوكرانيا خلال عمليات نفذتها القوات الروسية أمس الاثنين.

وذكر الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية استهدفت نحو 40 موقعا عسكريا أوكرانيا، وتمكنت من إسقاط 10 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعات خاركيف وخيرسون وزاباروجيا ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك، كما تم تدمير طائرة حربية أوكرانية في اشتباك جوي في منطقة سلافيانسك، وفق قوله.

من جهتها، أعلنت قوات دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا أمس الاثنين أن 39 جنديا أوكرانيا قتلوا في المعارك على مختلف جبهات دونيتسك.

كما أعلنت قوات لوغانسك الانفصالية أنها توغلت في مدينة بوبوسنايا غرب مدينة لوغانسك، وأرغمت القوات الأوكرانية على التراجع إلى أجزائها الشمالية والغربية.





وأعلن الانفصاليون أيضا أن قواتهم سيطرت على المنطقة الصناعية في روبيجني التي كان يتحصن فيها الجيش الأوكراني، وعرضوا صورا قالوا إنها لخسائر القوات الأوكرانية.

ودارت أعنف الاشتباكات حول مدينة بوبوسنايا، حيث قال حاكم المنطقة سيرغي غايداي إن القصف كان عنيفا لدرجة أنه لم يكن بالإمكان انتشال الجثث.

وتشن القوات الروسية حاليا هجوما جديدا في شرق أوكرانيا يركز على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بعد أن أوقفت هجومها على العاصمة كييف في نهاية مارس/آذار الماضي.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على أجزاء من المنطقتين قبل بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

من جهتها، أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الجيش الروسي خسر نحو 24 ألفا و200 جندي وقرابة 350 طائرة ومروحية منذ بداية الحرب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية خسرت 400 جندي في الساعات الـ24 الأخيرة.

قصف أوديسا

وفي جنوب غرب أوكرانيا، قُتل فتى في الـ15 من عمره وأصيب طفل في قصف روسي جديد لمدينة أوديسا، وفق ما أعلنته أمس السلطات البلدية في هذه المدينة الساحلية التي تعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الأخيرة.

وقال مجلس المدينة عبر تليغرام إن "ضربة صاروخية على أوديسا ألحقت أضرارا بمبنى كان فيه 5 أشخاص، قضى منهم فتى في الـ15 ونقل طفل آخر قاصر إلى المستشفى"، من دون أن يدلي بمعلومات عن مصير الثلاثة الآخرين الذين كانوا في المبنى.

وفي رسالة مصورة نشرها مساء أمس الاثنين ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصف، وقال "من أجل ماذا؟ بم هدد هؤلاء الأطفال الدولة الروسية؟".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت قاعدة جوية بالقرب من أوديسا بصواريخ، وإن القصف دمر طائرات مسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" وصواريخ وذخائر قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة "صواريخ أونيكس العالية الدقة أصابت مركزا لوجستيا في مطار عسكري بمنطقة أوديسا كان يجري من خلاله إيصال أسلحة أجنبية".

العقوبات الأوروبية

سياسيا، تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإعلان حزمة سادسة من العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، وتتضمن حظرا لواردات النفط الروسية وإقصاء مصارف روسية أخرى من نظام "سويفت" للتعاملات المالية الدولية.

ويعكف المسؤولون الأوروبيون على هذه الخطة بفضل تحول كبير في موقف ألمانيا أكبر مستهلك للطاقة الروسية، إذ أعلنت برلين أمس الاثنين أنها مستعدة لتأييد حظر فوري للنفط الروسي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "نجحنا في التوصل إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط".

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز في تصريحات لقناة "زي دي إف" (ZDF) العامة بعدم رفع العقوبات حتى يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للسلام مع أوكرانيا يحظى بالقبول.





وسيناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة على النفط الروسي في اجتماع يعقد غدا الأربعاء.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما "هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت، وفي قطاع الطاقة نعمل على إعداد مقترحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت إن "سبيربنك" -أكبر مصرف في روسيا بحصة سوقية تبلغ 37%- سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت المجموعات السابقة من العقوبات الأوروبية إقصاء مصرف "في تي بي" (VTB) -ثاني أكبر مصرف في روسيا- من نظام سويفت، فضلا عن مصارف "بنك أوتكريتي"، و"نوفيكومبنك"، و"بروميسفيتسبنك"، و"روسيا بنك"، و"سوفكومبنك"، و"فيب".