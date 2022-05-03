لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قائمة تضم إجراءات اقتصادية انتقامية ردا على العقوبات الغربية بحق بلاده، في المقابل يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات جديدة ضد موسكو بعدما أعلنت ألمانيا موافقتها على حظر النفط الروسي.

ميدانيا، نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن قائد كتيبة آزوف أن القوات الروسية بدأت اقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بعد سلسلة ضربات جوية.

وتدور معارك ضارية في جبهات عدة شرقي أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تحاول السيطرة على بلدة روبيجني الواقعة على خط القتال في إقليم لوغانسك، وتستعد للهجوم على بلدة سيفيرودونيتسك القريبة.

وأفاد مراسلو الجزيرة بأن القوات الروسية قصفت اليوم الثلاثاء مطار مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى كما قصفت وسط مدينة خاركيف بالمدفعية.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ69 من الحرب:

منذ 27 دقيقة

وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل محاربة التضليل الإعلامي الروسي حول الحرب في أوكرانيا.

منذ 35 دقيقة

رئاسة الوزراء البريطانية: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة رادار ومعدات تشويش وطائرات بدون طيار وأجهزة رؤية ليلية.

منذ 38 دقيقة

رئيس هيئة الأركان الأميركية:

اجتياح روسيا لأوكرانيا يقوض الاستقرار والأمن العالميين.

نعيش مرحلة يزيد فيها عدم الاستقرار واحتمالات الصراع بين القوى الكبرى.

نواجه قوتين عالميتين هما الصين وروسيا.

منذ 45 دقيقة

وزير الدفاع الأميركي: الحرب في أوكرانيا تتغير والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة.

منذ 8 ساعات

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

آلاف المدنيين الأوكرانيين لا يزالون محاصرين وهم بأمس الحاجة للمساعدة.

سنواصل العمل مع جميع الأطراف لتسهيل عمليات إجلاء المحاصرين في ماريوبول.

المحاصرون في مصنع آزوفستال عاشوا في رعب لا يمكن تصوره ونعمل على تسهيل إجلاء المتبقين.

رافقنا مع فريق الأمم المتحدة أكثر من 100 مدني غادروا ماريوبول والمناطق المحيطة بها.

وصول المدنيين الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول عبر ممر آمن إلى زابوروجيا.

منذ ساعة

"رويترز" عن مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي: سنعلن اليوم عن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

منذ ساعة

الكرملين:

بوتين أكد لماكرون أن مشاكل الأمن الغذائي العالمي ناجمة أساسا عن العقوبات الغربية.

ماكرون أعرب لبوتين عن قلقه بشأن تداعيات الحرب على الأمن الغذائي العالمي.

بوتين أطلع ماكرون على سير العملية العسكرية في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من آزوفستال.

بوتين أخبر ماكرون في اتصالهما الهاتفي أن أوكرانيا ليست جادة في مفاوضات إنهاء الصراع.

بوتين أشار خلال مكالمته مع ماكرون إلى تجاهل دول الاتحاد الأوروبي لجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.

منذ ساعة

رويترز: بوتين أخبر ماكرون في اتصالهما الهاتفي أن بلاده ما زالت منفتحة على الحوار مع كييف، وأن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء فظائع قوات الأمن الأوكرانية.

منذ ساعة

الأمم المتحدة: 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول.

منذ ساعتين

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للجزيرة:

مصنع آزوفستال يتعرض للقصف الآن ولا يزال هناك مدنيون في خطر.

نحتاج إلى إعادة العمل على فتح ممرات آمنة وإخراج المدنيين من آزوفستال.

القوات الروسية خططت لإظهار أن المدنيين خرجوا من مصنع آزوفستال لمهاجمته.

منذ ساعتين

المتحدث باسم البنتاغون:

نحثّ روسيا على السماح بمغادرة المدنيين من مصنع الصلب ونقلهم إلى أماكن أخرى في أوكرانيا.

لا يزال هناك نحو 200 مدني محاصرين في مصنع الصلب بماريوبول.

لا تزال القوات الروسية تواجه مقاومة أوكرانية شديدة في ماريوبول.

منذ ساعتين

الرئاسة الفرنسية: المحادثات بين ماكرون وبوتين انتهت قبل قليل واستغرقت ساعتين و10 دقائق.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية: مسلحو كتيبة آزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار بمجمع آزوفستال في ماريوبول.

كتيبة آزوف الأوكرانية: ندعو لوقف إطلاق النار بآزوفستال واستمرار إجلاء المدنيين للمناطق التي تسيطر عليها كييف.

منذ ساعتين

رئيس الوزراء البريطاني يعلن أمام البرلمان الأوكراني تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

جونسون للبرلمان الأوكراني: لقد دمرتم الأسطورة التي تقول إن بوتين لا يقهر، ولدي رسالة واحدة لكم اليوم وهي أن أوكرانيا ستنتصر وستكون حرة.

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن قائد وحدة آزوف: القوات الروسية بدأت باقتحام مصنع آزوفستال بعد سلسلة ضربات جوية.

وكالة نوفوستي الروسية:

موسكو تقول إنها بدأت بتدمير المواقع القتالية لكتيبة آزوف والقوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال.

موسكو تقول إن كتيبة آزوف والقوات الأوكرانية استغلت التهدئة في منطقة آزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية.

منذ 3 ساعات

المدعية العامة الأوكرانية:

شكلنا جبهة قضائية موحدة مع جيراننا ونريدها أن تتوسع لتشمل عدة دول.

لا بد من محاسبة المسؤولين وبوتين هو من أطلق هذه الحرب.

بوتين هو أكبر مجرم حرب في القرن الـ21، وتذكروا الشيشان وجورجيا.

سنواصل رصد جميع جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية في إربين.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف بصواريخ روسية بعيدة المدى استهدف مطار مدينة كراماتورسك الأوكرانية.

مراسل الجزيرة: تعرض وسط مدينة خاركيف لقصف مدفعي روسي.

منذ 4 ساعات

المستشار الألماني:

لا يمكن لأحد الافتراض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى.

إذا قررت فنلندا والسويد الانضمام للناتو فبإمكانهما الاعتماد على دعمنا.

منذ 4 ساعات

السفارة الأوكرانية في تل أبيب: إسرائيل توافق على علاج عسكريين أوكرانيين أصيبوا نتيجة العدوان الروسي.

منذ 4 ساعات

الكرملين: بوتين وقّع على إجراءات عقابية اقتصادية ردا على إجراءات غير ودية من جانب بعض الدول.

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني:

السفيرة البريطانية ستعود إلى كييف لإعادة فتح سفارتنا هناك.

لا نسعى لإسقاط بوتين بل لقيادة العالم لمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد "العدوان الغاشم".

منذ 7 ساعات

الاستخبارات الأوكرانية: روسيا تخطط لضم المناطق المحتلة في جنوب أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية: سلاحنا الجوي دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف.

منذ 8 ساعات

الخارجية الروسية: تصريحات وزير خارجية إسرائيل تنتهك حقائق التاريخ وتوضح مسار حكومته لدعم النظام النازي بكييف.