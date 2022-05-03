صواريخ جافلين غيرت حياة الأوكرانيين.. الرئيس الأميركي: دعمنا مكن الأوكرانيين من الاستمرار في القتال

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن صواريخ جافلين التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أحدثت فرقا حقيقيا و"هذا يبعث على الفخر"، لكنه أقر بأن دعم بلاده لكييف في الحرب سيكون مكلفا.

وأكد بايدن في خطاب له اليوم أنه طلب مزيدا من الأموال من الكونغرس لتقديم المزيد من المساعدات والإمدادات لأوكرانيا، من أجل الوقوف في وجه الفظائع التي ترتكبها روسيا.

ومضى قائلا "صواريخ جافلين التي نصنعها والتي أرسلناها إلى أوكرانيا غيرت حياة الناس، والمزيد من تلك الصواريخ بالإضافة إلى أنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا".

وشدد الرئيس الأميركي على أن دعم واشنطن مكن الأوكرانيين من الاستمرار في القتال وجعل هذه الحرب إخفاقا إستراتيجيا لروسيا.

وأكد على أن سياسة بلاده هي دعم أوكرانيا لدحر القوات الروسية من دون المخاطرة بالدخول في حرب عالمية ثالثة.

ووفقا لبايدن فإن شجاعة المقاتلين الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم لا تصدق، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون الأفضل لدحرهم العدوان الروسي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".