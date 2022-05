تسريبات لمسودة غير مسبوقة.. المحكمة العليا الأميركية تتجه لإلغاء حكم الإجهاض

قال موقع "بوليتيكو" (Politico) إن المحكمة العليا الأميركية تتجه لإلغاء الحكم الذي أصدرته عام 1973 وقضى بأن النساء لهن الحق في الإجهاض وفق ما يكفله دستور الولايات المتحدة.

ونشر الموقع مسودة قرار، قال إن أعضاء المحكمة وافقوا عليها بالأكثرية، وهي مؤرخة في العاشر من فبراير/شباط الماضي وصاغها القاضي المحافظ صمويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل يونيو/حزيران المقبل.

ومع انتشار نبأ المسودة المسربة في الولايات المتحدة، خرجت مظاهرات لمؤيدي الإجهاض وأخرى لمعارضيه أمام مبنى المحكمة العليا مساء أمس الاثنين.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو تحظره.

ونظرا إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة في الولايات المتحدة بشأن هذه القضية يُتوقع أن تسارع نصف الولايات، وخاصة في الجنوب والوسط المحافظَين، إلى حظر الإجهاض على أراضيها إذا حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض ليس حقا مكفولا على المستوى الفدرالي.

وكانت المحكمة قد أصدرت عام 1973 في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حكما شكّل سابقة قضائية، إذ إنه كفل للنساء الحرية في إنهاء الحمل، في أجل يصل إلى نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.

Around 200 people at an impromptu protest in front of the Supreme Court tonight #roevwade pic.twitter.com/AKgzbExVA8

— Moira Warburton (@moirawarburton) May 3, 2022