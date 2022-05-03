قتلى في هجوم لحركة الشباب على معسكر للقوات الأفريقية بالصومال

شنت حركة الشباب المجاهدين اليوم الثلاثاء هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتمس) جنوبي الصومال، مما خلف 5 قتلى في ثاني أيام عيد الفطر حسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني -طلب عدم نشر اسمه- لوكالة الأناضول إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزا عسكريا للبعثة الأفريقية في بلدة عيل برف بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.

وأوضح أن الهجوم بدأ بعملية انتحارية استهدفت المركز العسكري أعقبتها مواجهات عنيفة بين عناصر مقاتلي حركة الشباب والقوات الأفريقية.

وأضاف أنه حسب المعلومات الأولية فإن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم مدنيان، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان لها نشر على الموقع الصومالي "ميمو" المحسوب عليها.

وقالت الحركة إنه بعد هجوم بدأ بعملية استشهادية تمكن مقاتلونا من السيطرة على المركز العسكري وقتل نحو 59 من القوات الأفريقية.

وحتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة عن بعثة "أتمس" بشأن الهجوم.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب المجاهدين، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.