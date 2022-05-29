نيبال.. اختفاء طائرة مدنية تقل 22 شخصا

أفاد مسؤولون حكوميون وشركات طيران في نيبال بأن طائرة تديرها شركة خاصة اختفت اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.

وأضاف المسؤولون لوكالة رويترز بأن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كتماندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وتدير هذه الطائرة شركة "تارا" للطيران التي تستخدم أساسا طائرات "توين أوتير" الكندية الصنع.

وقال مسؤول طيران إن الطائرة كانت تقل 4 هنود و2 آخرين من الأجانب لا تُعرف جنسيتهم.