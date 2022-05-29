تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو لمواجهة مسنات وسيدات مقدسيات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، اليوم الأحد، لباحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ومن المقاطع التي راجت بشكل واسع عبر المنصات، فيديو يرصد لحظة تصدي عدد من المسنات المقدسيات لاقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى وهن يرددن التكبير ويواجهن قوات الاحتلال.

وظهرت إحدى المسنات بظهر محدودب وجسد نحيل، وهي تسند على عكاز، وتهش على عناصر قوات الاحتلال بعصاها، وسط هتافات التكبير.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة باحات الأقصى اليوم الأحد، لحماية اقتحامات المستوطنين بمشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وقد وثق مقطع فيديو آخر بكاء سيدة مقدسية بحرقة خلال حديثها عن رفع المستوطنين عَلم إسرائيل داخل باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد.

وظهرت السيدة في المقطع وهي تصرخ قائلة "كيف يرتفع علم إسرائيل داخل الأقصى؟! وين المسلمين؟! (أين المسلمون؟!) وين (أين) أحفاد صلاح الدين؟! وين احنا من هالدنيا (أين نحن من هذه الدنيا) كلها، كيف يرتفع عَلم إسرائيل هنا؟!".

وتمسح السيدة دموعها وهي تقول: "مش طالع بايدنا نعمل اشي (ليس بإمكاننا فعل شيء)، عقيدتنا وأقصانا يستباح، واعتدوا (قوات الاحتلال والمستوطنون) على النساء وعلى الكبار في السن وعلى الإسعاف، على الكل ما ضل حدا (ولم يتركوا أحدا)".

وفي حادثة أخرى، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قوات الاحتلال على فتاة منتقبة في باحات المسجد الأقصى، والتنكيل بها ومحاولة نزع حجابها.

وبينما حاول الشبان الغاضبون إنقاذ الفتاة من بين أيدي الجنود وإبعادها عنهم، قمع الجنودُ الشبانَ وأبعدوهم عن مسار اقتحامات المستوطنين لتوفير الحماية التامة لهم.

كما اعتدى عدد من المستوطنين على سيدة فلسطينية أخرى، برش الغاز في وجهها مباشرة خلال مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

עימותים אלימים בשער שכם בין ערבים ליהודים, הרבה מאוד גז באוויר פה pic.twitter.com/nvDtCRQPAG — חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022

وقام مستوطنون يرافقون قوات الاحتلال بدفع السيدة بعد رشها بالفُلفُل وطرحها أرضا، وانهالوا عليها بالضرب، في حين تصدى لهم الشبان محاولين الدفاع عن السيدة وإبعاد المستوطنين عنها.