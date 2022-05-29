لأول مرة منذ بدء المعارك.. زيلينسكي يزور خاركيف وقواته تتصدى لهجوم روسي مكثف على أكبر مدينة في دونباس

تدور معارك ضارية في شرق أوكرانيا للسيطرة على منطقة دونباس، حيث تهدد القوات الروسية مدينتي سيفيرودونيتسك وجارتها ليسيتشانسك، بعد إعلان موسكو السيطرة على بلدة ليمان الإستراتيجية.

وقال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تصدت -اليوم الأحد- لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك بمنطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة.

وقالت رئاسة أركان الجيش الأوكراني إن من وصفته بالعدو شنّ عمليات هجومية حول سيفيرودونيتسك بمنطقة دونباس.

وأعلن سيرغي غايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك أنّ المدينة شهدت أمس "يوما صعبا"، وأن "الوضع يزداد سوءا أيضا في ليسيتشانسك"، وقال عبر تليغرام إنّ "قذيفة روسية سقطت على مبنى سكني وقتلت فتاة على الفور، ونُقل 4 مصابين إلى المستشفيات".

وأضاف أن القصف مكثف لدرجة أنه لم يعد من الممكن تقييم أحدث الخسائر والأضرار، فيما دُمرت عشرات المباني في الأيام القليلة الماضية.

وأشار غايداي إلى أن القوات الروسية تمركزت في فندق على الطرف الشمالي لمدينة سيفيرودونيتسك، ولكنها مع ذلك ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وأضاف عبر تليغرام "لا يمكنهم التقدم إلى داخل المدينة، لكننا لا نستطيع في الوقت الراهن دفعهم خارج الفندق".

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، قد أعلن أمس سيطرة القوات الروسية الكاملة على مدينة سيفيرودونيتسك.





من جانبه، أكد أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن "الروس استقدموا وسائل كثيرة لاقتحام المدينة، لكن لا يمكنهم القيام بذلك حتى الآن"، مضيفا "نعتقد أن المدينة ستقاوم"، وإن كان أشار إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة قبل الحرب.

وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أبعد مدى، من أجل إحداث تحول في اتجاه الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وأصبحت معركة سيفيرودونيتسك التي تقع على الجانب الشرقي لنهر سيفرسكي دونيتس محور اهتمام روسيا التي تحقق مكاسب كبيرة، وإن كانت بطيئة، في منطقة دونباس التي تضم إقليمي لوغانسك ودونيتسك.

وأدى تركيز روسيا على سيفيرودونيتسك إلى تحويل الموارد من جبهات قتال أخرى، لذلك لم يحققوا مكاسب في مناطق أخرى.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الأحد- إن القصف الروسي دمّر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن "الهدف الرئيسي" للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون "نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك، دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية.. تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة".

زيلينسكي في جبهات القتال

وتفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الذي تحظى قيادته بإعجاب واسع في الغرب- القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية اليوم الأحد.

وتعدّ هذه الرحلة أول ظهور رسمي له خارج منطقة كييف، منذ أن شنّ الرئيس بوتين الحرب في 24 فبراير/شباط.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله للجنود، بينما هو يشكرهم ويوزع عليهم بعض الهدايا: "أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا، ومن أجل بلدنا".

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تليغرام "2229 منزلا مدمرا في خاركيف وفي المنطقة، سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ".

ويظهر زيلينسكي في المشاهد، وهو يتفقد الدمار والسيارات المحطّمة على جانب طريق، مرتديا بزة لونها "كاكي" وسترة واقية من الرصاص، برفقة مساعدين وجنود مسلّحين.

وقال "في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت. لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية. لن تكون لديهم أي فرصة. سنقاتل وسنربح".

وخاركيف ثاني أهم مدن أوكرانيا، وكانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريبا منذ بدء المعارك في 24 فبراير/شباط، وتشهد هدوءا منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب، لكن الشطر الشرقي من المدينة لا يزال مستهدفا أحيانا.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن على العالم المتحضر أن يعترف بروسيا دولة راعية ومتبنية للارهاب، وترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني.

ودعا ريزنيكوف في تغريدة أعضاء المجلس البرلماني لحلف الناتو المنعقد حاليا بالعاصمة الليتوانية فيلنوس، إلى وقف ما وصفها بالبروباغندا الروسية، وبتقديم وإيضاح حقيقة الحرب لشعوبهم.





هجمات مضادة

وفي إقليم دونباس، قالت سلطات دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا إن 3 مدنيين قتلوا وجرح 10 آخرون جراء قصف مدفعي من الجيش الأوكراني على أحياء سكنية في منطقة بتروفسكي جنوب غربي مركز مدينة دونيتسك.

وأضاف الانفصاليون في دونيتسك أن القوات الأوكرانية المتمركزة في أفدييفكا أطلقت مئات القذائف على مناطق مختلفة في المقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جهتها، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن قواتها تتصدى لهجوم في منطقة خيرسون الجنوبية التي تحتل روسيا أغلبها.

وقالت القيادة في إفادتها اليومية إن القوات الأوكرانية دفعت القوات الروسية للتقهقر، وأجبرتها على اتخاذ "مواقع دفاعية" قرب نهر بيفديني بوه بعد هجوم مضاد مماثل في 3 قرى على الحدود مع إقليم ميكولايف المجاور.

وفي ميكولايف جنوبي أوكرانيا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات قوية، ورصدت كاميرا الجزيرة تصاعد أعمدة الدخان من الجهة الشرقية للمدينة قرب حي أنغولسكي.

من جانبها، أكدت قيادة القوات الأوكرانية في منطقة الجنوب وقوع الانفجارات دون الكشف عن تفاصيل الموقع المستهدف أو حجم الأضرار.