يقام للمرة الأولى خارج تركيا.. أردوغان يشارك بمهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء وبيرقدار: نهدف لإظهار قوة الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو -والذي ينظم للمرة الأولى خارج تركيا- إن بلاده تدعم بقوة مسار السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب أردوغان عن سعادته وافتخاره بتنظيم هذا المهرجان في أذربيجان بمشاركة ضيوف من منظمة الدول التركية في المهرجان.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، إضافة إلى المجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وبشأن العلاقات بين تركيا وأذربيجان، قال أردوغان "ارتقينا بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى يشكل نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما فإن وحدة المصير التي تجمعهما تمتد إلى أعماق التاريخ.

وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركة أذربيجان فرحتها بيوم الاستقلال الذي تحتفل به في 28 مايو/أيار.

وأضاف أنه لا أطماع لدينا في أراضي وسيادة أحد، كما أننا لا نفرط بذرة من ترابنا.

وأضاف "لسنا أناسا جمعتهم الصدفة، بل أبناء أمة كبيرة بتاريخها وثقافتها وحضارتها"، مشيرا إلى أن ما وصفه بالنصر في قره باغ أحدث مثال على "ملاحم البطولة لأمتنا".

وأكد أن إقليم ناغورني قره باغ "تحرر من الأسر بعد 30 عاما بفضل الموقف الحازم للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".

كما أكد أردوغان أن أنقرة تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن تركيا ستواصل تضامنها وتنسيقها مع أذربيجان من أجل ضمان إرساء سلام دائم مع أرمينيا في المنطقة، وترسيخ الاستقرار عبر إقامة علاقات مبنية على الثقة وحسن الجوار، وتسريع التنمية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم ناغورني قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وعقب تحرير إقليم قره باغ اقترحت أذربيجان فكرة إبرام اتفاقية سلام دائم مع أرمينيا، وهو ما حظي بدعم تركيا التي بدأت بدورها محادثات لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.





بيرقدار: هدفنا أن يرى العالم قوة الأتراك ومكانتهم

وقال سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة تكنوفيست إن مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء يهدف لإفساح المجال أمام إبداع الشباب الأتراك في "نضالنا نحو الاستقلال التام".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيرقدار اليوم السبت خلال فعاليات مهرجان تكنوفيست التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشار إلى أن تكنوفيست يتبنى روح قواعد الاستقلال والأخوة والعلوم والأخلاق.

ولفت بيرقدار إلى أن هذه الروح تهدف لتحقيق الاستقلال التام والرفاه في تركيا وأذربيجان، مؤكدا أن الهدف من إقامة مهرجان تكنوفيست جعل العالم أجمع يرى قوة الأتراك ومكانتهم.

وأضاف أن علينا العمل بعد الآن من أجل فتح الطريق أمام الشباب الأتراك، وأثق بأن الفائزين في مسابقات المهرجان سيواصلون المضي قدما، وسيكونون في الصفوف الأمامية في نضالنا نحو الاستقلال التام.

ومهرجان تكنوفيست أذربيجان ينظمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3" ووزارتا التنمية الرقمية والنقل الأذريتان، والصناعة والتكنولوجيا التركية بدعم من شركات ومؤسسات تركية متعددة.

ويعتبر تكنوفيست أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخضراء.

وفي سبتمبر/أيلول 2021 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستحول مهرجان تكنوفيست إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة بدءا من أذربيجان.