قُتل 31 شخصا على الأقل اليوم السبت في تدافع جنوبي نيجيريا خلال حفل خيري لكنيسة في ملعب رياضي حيث كان يوزع الطعام، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية غريس أرينيجي-كوكو إن التدافع حدث في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في نيجيريا.

وأشارت المتحدثة إلى أن مئات أتوا إلى الكنيسة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت للحصول على الطعام واقتحموا البوابة، مما تسبب في حدوث التدافع.

وأضافت "نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع، مما أدى إلى حدوث عمليات دهس. الشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع بينما يتم التحقيق في الواقعة".

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية محلية بأن الحفل الخيري الذي أقيم في ملعب رياضي والذي كانت تنظّمه كنيسة "كينغز آسيمبلي"، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة شمالي ولاية بورنو، حيث دُهست 7 نساء حتى الموت العام الماضي.