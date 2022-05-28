الثاني في أقل من أسبوع.. مقتل ضابط إيراني في هجوم مسلح

قتل ضابط إيراني وأصيبت زوجته اليوم السبت في هجوم بمحافظة "سيستان وبلوشستان" (جنوب شرقي البلاد)، كما أصيب شرطيان -أحدهما في حالة حرجة- إضافة إلى مدني؛ في إطلاق نار نفذه مسلحون وسط العاصمة طهران.

وأعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد أحمد طاهري، عن مقتل ضابط في الشرطة الإيرانية يدعى عباس راه إنجان على يد عناصر مسلحة في مدينة إيرانشهر.

وأشار طاهري إلى أن الضابط كان في سيارته الشخصية مع عائلته عندما استهدف مسلحون سيارته مساء أمس الجمعة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف أن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في الهجوم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) بأن شرطيين أصيبا -أحدهما في حالة حرجة- إضافة إلى مدني، في إطلاق نار نفذه مسلحون أمام مبنى مؤسسة الشهداء في شارع طالقاني وسط طهران.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المسلحين ويتم استجوابهم حاليا.

وتشهد "سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان وأفغانستان باستمرار هجمات أو اشتباكات بين قوات الأمن والجماعات المسلحة.

وترتبط أعمال العنف في هذه المنطقة بالتهريب وبإنفصاليي أقلية البلوش وبجماعات جهادية.





وقبل أيام، اغتال مسلحون مجهولون العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي (50 عاما) شرقي العاصمة طهران.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من وصفهم بـ"الأعداء" (يقصد إسرائيل) بالوقوف خلف العملية، في حين رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -المشرف على جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"- التعليق.

ووفق محللين إيرانيين مقربين من السلطة، فإن اغتيال العقيد خدايي يهدف إلى عرقلة المحادثات النووية وتقويض أي احتمال بأن تتوصل طهران وواشنطن إلى توافق بشأن قضية الحرس الثوري.