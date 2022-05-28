سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

شاهد.. أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارتها في بروكسل

حرق علم الإمارات في بروكسل (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/5/2022

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحراق ناشطين أوكرانيين علم الإمارات أمام سفارتها في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويظهر الفيديو عددا من الناشطين أمام مبنى السفارة الإماراتية، وهم يحرقون علم الإمارات وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتجاجا على موقف أبو ظبي الداعم للغزو الروسي لبلادهم.

وقبل أيام أحرق نشطاء أوكرانيين علم الإمارات أمام سفارتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وسبق أن تظاهر العشرات من اللاجئين الأوكرانيين والمناصرين لأوكرانيا مطلع مايو/أيار الجاري أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل للمطالبة بمعاقبة الإمارات بسبب ما وصفوه بدعم أبو ظبي لموسكو في حربها على أوكرانيا وتقديم الملاذ الآمن لرجال الأعمال المقربين من بوتين.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند