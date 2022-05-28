شاهد.. أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارتها في بروكسل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحراق ناشطين أوكرانيين علم الإمارات أمام سفارتها في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويظهر الفيديو عددا من الناشطين أمام مبنى السفارة الإماراتية، وهم يحرقون علم الإمارات وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتجاجا على موقف أبو ظبي الداعم للغزو الروسي لبلادهم.

Українські червоні вовки та члени Союзу Свобода вдерлися до посольства ОАЕ в Брюсселі та спалили їхній прапор на знак протесту проти підтримки Росії. Попереду більше #UkraineRussiaWar #UkraineWar #RussianArmy @KyivPost @KyivIndependent @Kyiv pic.twitter.com/wNvSbYQLJl — Українські Герої – Ukrainian Heroes (@Ukrainedefence1) May 26, 2022

وقبل أيام أحرق نشطاء أوكرانيين علم الإمارات أمام سفارتها في العاصمة الفرنسية باريس.

Devant l'ambassade des Emirats arabes unis en solidarité avec l'ukraine pic.twitter.com/XWpZkNP09K — Jamsheid (@Jamsheid15) May 23, 2022

وسبق أن تظاهر العشرات من اللاجئين الأوكرانيين والمناصرين لأوكرانيا مطلع مايو/أيار الجاري أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل للمطالبة بمعاقبة الإمارات بسبب ما وصفوه بدعم أبو ظبي لموسكو في حربها على أوكرانيا وتقديم الملاذ الآمن لرجال الأعمال المقربين من بوتين.