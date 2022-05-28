تقرير أممي: انتهاكات المليشيات في ليبيا متواصل وحظر الأسلحة غير فعال

أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي المفروض منذ عام 2011 على هذا البلد "لا يزال غير فعال".

وأكد ملخص للتقرير أن دولا أعضاء بالأمم المتحدة تواصل إرسال أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للقرار الأممي، مشددا على أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وقال الخبراء إن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.

وبحسب صحيفة غارديان البريطانية (The Guardian) التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.

كما شجب الخبراء استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب، مشيرين إلى أن 7 جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس/آذار حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.