إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض مخصصة للطائرات المسيرة

بث التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، تقريرا عن زيارة قائد الأركان للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قاعدة سرية للجيش تقع تحت الأرض، وهي مخصصة للطائرات المسيرة متنوعة الاستخدام.

وذكر التقرير أن القاعدة على عمق مئات الأمتار تحت الأرض وتقع في سلسلة جبال زاغروس غربي البلاد، وتوجد داخلها أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية، وطائرات استطلاع ومراقبة.

وقال قائد الجيش اللواء عبد الرحيم الموسوي إنه جرى زيادة قوة التدمير لدى هذه الطائرات المسيرة، مضيفا أن بلاده أصبحت "القوة الاولى في الطائرات المسيرة في المنطقة، لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التي يمكن استخدامها في عمليات مختلفة".

تقرير مصور .. تفاصيل قاعدة 313 الإستراتيجية للطائرات المسيرة الإيرانيةhttps://t.co/AS3DxzMfXS pic.twitter.com/4dAp7ZRIFL — جريدة الوفاق (@alvefagh) May 28, 2022

رئيس الأركان

من جانب آخر، قال رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري إن قاعدة المسيرات العسكرية جزء بسيط من إمكانيات إيران وقدراتها العسكرية، وأضاف أن الطائرات المسيرة أصبحت الجزء الأهم في الحروب الجديدة، وأن بلاده ستواصل عملها للتقدم في هذه الصناعة وفقا للاحتياجات.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الطائرات المسيرة الموجودة بالقاعدة العسكرية، ومن ضمنها "أبابيل 5" المزودة بصواريخ "قائم 9″، تشبه المسيرة الأميركية "هيلفاير" (Hellfire)، وأيضا طائرة "كمان 22" التابعة للقوات الجوية، وهي قادرة على التحليق لمسافة 2000 كلم، وتحمل صواريخ "كروز" يصل مداها إلى 200 كلم، وتعرف باسم "حيدر"، وطائرة "فطرس" القادرة على حمل صواريخ "كروز"، وقنابل عمودية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أنه أقيمت اليوم في "قاعدة 313" مراسم إزاحة الستار عن سلاحين إستراتيجيين مطورين وهما مسيرة من طراز "حيدر-2″، وصاروخ "حيدر-1″، وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "حيدر" أول صاروخ كروز إيراني يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة.