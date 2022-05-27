الشيوخ الأميركي يشيد بجهود قطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان

مرر مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت الشفوي مشروع قرار يعرب عن التقدير لجهود دولة قطر في مساعدة الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

ويشكر مشروع القرار قطر، ويعرب عن تقديره استضافتَها الآلاف من الذين تم إجلاؤهم مؤقتا قبل سفرهم إلى وجهتهم النهائية.

وكان أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ طرحوا مشروع القرار أواخر العام الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بتصنيف قطر "حليفا رئيسيا" من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وقال بايدن إن قطر تعد صديقا جيدا وشريكا محل ثقة، مشيرا إلى أن القرار بمثابة "خطوة طال انتظارها".

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.​​​​