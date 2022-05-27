استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما) في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم بجنوب الضفة. وأضاف البيان أن الفتى أصيب برصاصتين أطلقهما عليه جيش الاحتلال في الرقبة والظهر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 90 شخصا في احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأناضول أن مواجهات اندلعت بمنطقة أم ركبة جنوبي الخضر، أصيب خلالها غنيم برصاص الجيش الإسرائيلي، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل إعلان استشهاده.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بالقمع الإسرائيلي، قائلة إن السكان يحتجون على توسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

ووقعت أسوأ الاشتباكات في بلدة حوارة بوسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس.

وفي مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ظهرت لقطات لمستوطنين يهود وجنود إسرائيليين ينزلون الأعلام الفلسطينية في البلدة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا شديدا قبيل مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة بعد غد الأحد.

والمقرر أن تمر المسيرة من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، وتعبر أزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية وترديد شعارات بينها "الموت للعرب".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها قررت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية، لتأمين المسيرة. وتُحيي إسرائيل بعد غد الأحد، الذكرى الـ55 لاحتلالها للقدس.

وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة من حرب أخرى إذا مرت مسيرة "الأعلام" عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة.