سياسة|لبنان

الجيش اللبناني يعلن سقوط طائرة "راكب السماء" الإسرائيلية جنوبي أراضيه

An Israeli Drone "Eithan" performs during an air show over the beach in the Israeli coastal city of Tel Aviv on May 5, 2022, as Israel marks Independence Day (Yom HaAtzmaut), 74 years since the establishment of the Jewish state. - Israel's first prime minister David Ben-Gurion declared the existence of the State of Israel in Tel Aviv in 1948, ending the British mandate. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
الجيش الإسرائيلي أقر بسقوط طائرته المسيرة فوق لبنان (الفرنسية)
27/5/2022

قال الجيش اللبناني في بيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت أمس الخميس في محيط قرية رميش الحدودية جنوبي البلاد بعدما انتهكت الأجواء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش كشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة، كما يجري التأكد من محتوياتها.

وأضاف البيان بأن هذا الخرق تجري متابعته بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.‎

من جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط مسيرة تابعة له من نوع "راكب السماء" في الأراضي اللبنانية قبل أيام عدة وذلك خلال عملية تمشيط اعتيادية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن الحادث قيد التحقيق ولا توجد أي خشية من تسرب أي معلومات سرية.

ويستخدم هذا النوع من الطائرات في مهمات الاستطلاع والتجسس وجمع المعلومات، وتستخدمها القوات البرية لاستطلاع المناطق التي تنشط فيها عسكريا.

وقد واجه هذا النوع من الطائرات مشاكل في محركه، حيث سقطت في الماضي طائرات عدة من هذا الطراز في لبنان وفي قطاع غزة وفي البحر.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال العامين الأخيرين، هدوء نسبيا، إلا أنه بين الفينة والأخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

ويسيطر حزب الله على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند