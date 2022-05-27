الجيش اللبناني يعلن سقوط طائرة "راكب السماء" الإسرائيلية جنوبي أراضيه

قال الجيش اللبناني في بيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت أمس الخميس في محيط قرية رميش الحدودية جنوبي البلاد بعدما انتهكت الأجواء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش كشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة، كما يجري التأكد من محتوياتها.

وأضاف البيان بأن هذا الخرق تجري متابعته بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.‎

بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠٢٢، وقرابة الساعة ١٨,٣٠ سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/JhpTKetr4i — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 26, 2022

من جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط مسيرة تابعة له من نوع "راكب السماء" في الأراضي اللبنانية قبل أيام عدة وذلك خلال عملية تمشيط اعتيادية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن الحادث قيد التحقيق ولا توجد أي خشية من تسرب أي معلومات سرية.

ويستخدم هذا النوع من الطائرات في مهمات الاستطلاع والتجسس وجمع المعلومات، وتستخدمها القوات البرية لاستطلاع المناطق التي تنشط فيها عسكريا.

وقد واجه هذا النوع من الطائرات مشاكل في محركه، حيث سقطت في الماضي طائرات عدة من هذا الطراز في لبنان وفي قطاع غزة وفي البحر.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال العامين الأخيرين، هدوء نسبيا، إلا أنه بين الفينة والأخرى تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

ويسيطر حزب الله على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.