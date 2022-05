محكمة هندية تقضي بسجن زعيم كشميري مدى الحياة والسلطات تقطع الإنترنت لمواجهة الاحتجاجات

تصدت القوات الهندية لاحتجاجات خرجت في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة للتنديد بحكم قضائي على الزعيم الكشميري ياسين مالك بالسجن مدى الحياة.

ونقلت صحف هندية عن مسؤولين قولهم إن السلطات قطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول على سبيل الاحتراز عقب الحكم الذي صدر أمس الأربعاء.

ونشرت صحف هندية صورا لقوات الأمن وهي تفرق المحتجين في شوارع سريناغار، أكبر مدينة في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

وقد أصدرت محكمة وكالة التحقيق الوطنية في الهند أمس الأربعاء أحكاما عدة على الزعيم الكشميري ياسين مالك، أحدها بالسجن مدى الحياة، لإدانته بتهم "تمويل الإرهاب وشن الحرب وتعكير صفو السلام في كشمير".

وأصدرت المحكمة أيضا 5 أحكام بسجنه لمدة 10 سنوات و3 أحكام بسجنه لمدة 5 سنوات، كما قضت بتغريمه نحو مليون روبية (نحو 13 ألف دولار).

وأوضحت المحكمة أن الأحكام الصادرة بحق ياسين مالك تعني سجنه حتى الموت. وكانت قد أعلنت سابقا أن مالك أقر بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وياسين مالك (59 عاما) هو رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير، وينادي باستقلال الإقليم عن الهند وباكستان معا، وكان من أوائل الكشميريين الذين حملوا السلاح ضد السلطات الهندية في الإقليم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وفي ردود الفعل، شجب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وعدد من أبرز الساسة الباكستانيين الحكم الصادر على ياسين مالك، كما استدعت الحكومة دبلوماسيا هنديا لإبلاغه احتجاجها رسميا على هذا الحكم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على تويتر إن هذا "يوم أسود للديمقراطية الهندية ونظام العدالة فيها. يمكن للهند سجن ياسين مالك بجسده، لكن لا يمكنها أبدا سجن فكرة الحرية التي يرمز إليها".

وأضاف أن "سجن مناضل الحرية الباسل مدى الحياة سيعطي حافزا جديدا لحق الكشميريين في تقرير المصير".

Unequivocally & strongly condemn the Indian court verdict sentencing #YasinMalik to life imprisonment on trumped-up charges. This is a travesty of justice on multiple levels.

Time now for all bodies like @UN @hrw @OIC_OCI to speak out for this prisoner of conscience #Kashmir pic.twitter.com/bM5JwLShfc

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) May 25, 2022