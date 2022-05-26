المبعوث الأممي لليمن قلق بشأن استمرار القتال رغم الهدنة ويدعو لتجديدها

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد باستمرار القتال وسقوط ضحايا مدنيين في بعض أنحاء اليمن في الأسابيع الماضية، وذلك على الرغم من سريان هدنة تنتهي أواخر الشهر الجاري بين الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جهة والحوثيين من جهة.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن -في بيان- الأطراف في اليمن إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف أنه سيعمل مع الكل ضمن آليات التنسيق التي أسست لها الهدنة لخفض التصعيد ومنع الأحداث وحلّها.

كما دعا إلى تجديد الهدنة لضمان استمرار الآثار الإيجابية على حياة الشعب اليمني الذي يعاني منذ أكثر من 7 سنوات جراء الحرب.

يشار إلى أن المبعوث الأممي كان قد أعلن مطلع أبريل/نيسان الماضي موافقة أطراف الصراع اليمني على هدنة تستمر شهرين وقابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف السعودي الإماراتي والقوات الحكومية والحوثيين.

ومن أبرز بنود هذه الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

وتتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بشأن خرقها، إذ أعلنت القوات الحكومية رصد 2473 خرقا ارتكبتها جماعة الحوثي في الشهر الأول للهدنة، بين إطلاق نار وقصف بالصواريخ وطيران مُسيّر واستحداث مواقع وحفر خنادق.

في المقابل، اتهم الحوثيون التحالف والقوات الحكومية بارتكاب 5365 خرقا لاتفاق الهدنة خلال شهر من دخولها حيز التنفيذ، بين غارات جوية وقصف صاروخي وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية عام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.