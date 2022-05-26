العمر والعمل والزواج والأسفار.. إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

اعتادت الملكة اليزابيث الثانية على تسجيل الأرقام القياسية، إذ جالت العالم 42 مرة وبلغت مدة توليها العرش البريطاني 70 عاماً.

وفي الوقت الذي يستعد فيه البريطانيون للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، يوضح التقرير جانبا من الأرقام القياسية في حياة الملكة إليزابيث الثانية.

طول العمر

تتولى إليزابيث عرش بريطانيا منذ 70 عاماً و4 أشهر. أما الرقم القياسي السابق بالمملكة المتحدة، فكان من نصيب جدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاماً و7 أشهر ويومين (من 20 يونيو/حزيران 1837 حتى وفاتها في 22 يناير/كانون الثاني 1901).

كما أنها بأعوامها الـ 96 تعتبر أكبر ملكة لا تزال جالسة على العرش في العالم.

وسجل ملكان فقط فترة حكم أطول من إليزابيث الثانية، هما الملك لويس الـ 14 الذي حكم لأكثر من 72 عاماً بين عامي 1643 و1715، وملك تايلند بوميبول أدولياديج الذي (امتدت فترة حكمه 70 عاماً و4 أشهر، من 9 يونيو/حزيران 1946 حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016).

الأسفار

وزارت إليزابيث بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة، وهو رقم قياسي آخر لعاهل بريطاني. وقامت بأكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو بالكومنولث تزوره، في حين ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.

ووفق حسابات صحيفة "ديلي تلغراف" جالت الملكة العالم بمعدل 42 مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر/تشرين 2015 عندما كانت تبلغ 89 عاماً.

واستغرقت أطول رحلة لها خارج المملكة المتحدة 168 يوماً بين نوفمبر/تشرين الثاني 1953 ومايو/أيار 1954) زارت خلالها 13 دولة.

الانشغالات

وفي عيد ميلادها الـ 21، قالت إليزابيث الثانية يوم كانت أميرة "أصرّح أمامكم أنّ حياتي كلها، أكانت طويلة أم قصيرة، سأكرّسها لخدمتكم".

وخلال فترة توليها العرش، قامت إليزابيث بحوالي 21 ألف التزام رسمي، وأعطت "الموافقة الملكية" لنحو 4 آلاف مشروع قانون، واستقبلت عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة في إطار 112 زيارة رسمية، من بينهم الإمبراطور هايلا سيلاسي (إثيوبيا عام 1954) والإمبراطور الياباني هيروهيتو (عام 1971) والرئيس البولندي ليخ فاليسا (عام 1991) ونظيره الأميركي باراك أوباما (عام 2011).

وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال في قصر باكنغهام، حضرها أكثر من 1.5 مليون شخص.





14 رئيس وزراء

وعاصرت إليزابيث 14 رئيساً للوزراء من ونستون تشرشل (1952-1955) إلى بوريس جونسون، وكان رؤساء الوزراء يطلعونها خلال جلسات أسبوعية على أبرز التطورات الراهنة الفترة القائمة.

والتقت الملكة 13 من الرؤساء الـ 14 الأميركيين، منذ هاري ترومان (1945-1953) إلى جو بايدن حالياً. أما الرئيس الذي ينقص من اللائحة فهو ليندون جونسون (1963-1969).

وقابلت إليزابيث، وهي رئيسة الكنيسة الأنغليكانية وتُعرف بتدينها وممارستها لواجباتها الدينية بشكل منتظم، 4 باباوات خلال زيارات رسمية، هم: يوحنا الـ 23 (1961)، يوحنا بولس الثاني (1980-2000)، وبنديكت الـ 16 (2010) والبابا فرانشيسكو (2014).

مليون بطاقة تهنئة

وأرسلت الملكة نحو 300 ألف بطاقة تهنئة إلى معمرين وأكثر من 900 ألف أخرى إلى أزواج يحتفلون بذكرى زواجهم الستين. واستمر زواجها من الأمير فيليب 73 عاماً قبل أن يتوفى في أبريل/نيسان 2021، مما يمثل أيضاً رقماً قياسياً لملك بريطاني.

والتُقطَت لإليزابيث الثانية أكثر من 200 صورة بورتريه، وكانت أول صورة لها في سن السابعة.

رائدة أحياناً

وكانت إليزابيث أول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأميركي في 16 مايو/أيار1991.

وأرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 مارس/آذار 1976، خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.

وعام 1997، أطلقت أول موقع إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام.

وكتبت أول تغريدة لها في تويتر عام 2014، أما أول منشور لها عبر إنستغرام فكان عام 2019.

وإليزابيث هي الملكة الوحيدة التي قفزت (تقريبا) بالمظلة مع جيمس بوند، إذ ظهرت بمقطع فيديو أُنجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، وهي تستقبل الجاسوس الذي يجسد دوره الممثل دانيال كريغ في قصر باكنغهام قبل أن يركبا كلاهما طوافة ويحلقا في سماء لندن ثم يقفزان (في مشهد تمثيلي) فوق الملعب الأولمبي الذي شهد حضوراً فعلياً للملكة لاقى ترحيباً كبيراً.