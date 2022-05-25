غرق 76 مهاجرا قبالة سواحل تونس

اعتبر 76 مهاجرا في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية، بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل التونسي، حسام الدين الجبابلي، أنه تم إنقاذ 24 مهاجرا، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق) حيث غرق القارب المطاط مساء الأحد الماضي.

ومع تحسن الأحوال الجوية، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية أنقذت 44 مهاجرًا غير قانوني وانتشلت 3 جثث، في حين ما زال 10 في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، حسبما أفاد متحدث رسمي وكالة فرانس برس يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت البحرية التونسية السبت الماضي إنقاذ 81 مهاجرا -بينهم امرأة- بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

وفي مطلع مايو/أيار العام الماضي، أعلنت السلطات التونسية العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وبين 22 و30 أبريل/نيسان الماضي، غرقت 4 قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس التونسية، قضى فيها مهاجرون انتشلت جثثهم في الأيام التالية في حين تم إنقاذ 97 منهم.

ويصل مئات المهاجرين (معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء) إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا، اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15 ألفا و671 مهاجرا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12 ألفا و883 مهاجرا عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 مهاجر عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.