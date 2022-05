واشنطن- في واحد من أعنف حوادث القتل الجماعي التي اعتاد عليها الأميركيون أقدم شاب بلغ 18 عاما منذ أيام على إطلاق النار داخل مدرسة روب الابتدائية بمدينة أوفالدي جنوب ولاية تكساس أمس الثلاثاء، وقتل 21 شخصا، منهم 19 طفلا لا تزيد أعمارهم على 9 سنوات.

وتقع مدينة أوفالدي على بعد 75 ميلا من الحدود المكسيكية الأميركية، ويقطنها 15 ألف نسمة، منهم 78% من ذوي الأصول اللاتينية، وأغلبهم من المكسيك، ولم تُعرف بعد دوافع الشاب سلفاردور راموس لارتكاب هذه الجريمة البشعة.

جاءت هذه الحادثة بعد 10 أيام فقط من قيام شاب أبيض بقتل 10 متسوقين من السود في متجر بشمال ولاية نيويورك.

وقبل 10 سنوات شهدت مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي، حيث قتل شاب مسلح 26 شخصا، منهم 20 تلميذا أعمارهم أقل من 8 سنوات.

وكالعادة عقب وقوع هذه الحوادث تشهد الولايات المتحدة الجدل ذاته وتتخذ نفس الإجراءات التقليدية، حيث أمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية لمدة 3 أيام حدادا على الضحايا، فيما بدأت حرب كلامية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول المسؤولية عن وقوع هذه الحوادث، وسط تذكير المواطنين الأميركيين بقوة ونفوذ لوبيات شركات الأسلحة النارية.

وفي كلمة عاطفية للشعب الأميركي، قال بايدن إنه "يشعر بالاشمئزاز والتعب من استمرار حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة"، ودعا إلى "الشجاعة في مواجهة لوبيات شركات الأسلحة، وتحويل الآلام إلى عمل لإقرار قوانين منطقية في ما يخص بيعها".

