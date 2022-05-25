أحدها استهدف مسجدا.. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات بمزار شريف والعاصمة الأفغانية كابل

قال مصدر أمني أفغاني إن 3 انفجارات استهدفت اليوم الأربعاء سيارات ركاب بمدينة مزار شريف شمالي البلاد وانفجارا رابعا في العاصمة كابل؛ خلفت عشرات القتلى وأكثر من 50 جريحا.

وذكر المصدر أن انفجارات مزار الشريف الثلاثة أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 32 آخرين، فيما خلف الانفجار الذي استهدف مسجدا في كابل 10 قتلى و22 جريحا.

وقال مسؤول محلي في العاصمة الأفغانية إن القنبلة التي تسببت في الانفجار كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

وذكر مستشفى الطوارئ في كابل -في تغريدة على تويتر- إنه استقبل 5 جثث نتيجة الانفجار وأكثر من 10 جرحى.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في قناته على تليغرام مسؤوليته عن الهجوم في مدينة مزار الشريف بأفغانستان.

يشار إلى أن عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان تراجع بشكل ملحوظ منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، لكن مدنا عدة شهدت تفجيرات خلال رمضان الماضي حيث قتل عشرات المدنيين في هجمات نفذت بمعظمها على أساس طائفي وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضا منها.