"آدم تزوج واحدة فقط".. جدل حول تعدد الزوجات بمصر

القاهرة- أثار تصريح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، حول تعدد الزوجات جدلا مجتمعيا داخل مصر، ذلك الجدل اتسع مع ردود بعض المعنيين بحقوق المرأة حول القضية.

وحاولت عضو المجلس القومي للمرأة رانيا يحيى، معارضة تصريحات الأستاذ الأزهري، لكنها عندما أرادت التدليل على موقفها، ذهبت إلى مدى غير متوقع، حيث قالت إن النبي آدم لم تكن له 4 زوجات بل زوجة واحدة فقط.

وفي تصريحات صحفية، وصفت رانيا -وهي أستاذة بأكاديمية الفنون- آراء العالم الأزهري بالمخزية والمستفزة وبأنها تعيد المرأة إلى العصور الجاهلية فضلا عن كونها تثير البلبلة داخل المجتمع، على حد قولها.

ولقيت تصريحات عضو المجلس القومي للمرأة، انتقادات حادة على مواقع التواصل، خصوصا ما يتعلق بقولها إن سيدنا آدم تزوج امرأة واحدة، كما امتد الجدل إلى قضية تعدد الزوجات بشكل عام، حيث رأى البعض أن الحديث عن تعدد الزوجات في ظل الظروف ازدياد الفقر والبطالة أمر ينفصل عن الواقع الأليم، ورأى آخرون أن ثمة نبرة متزايدة من قبل قوى مجتمعية تستهدف الخروج عن شرع الله.

عضوة بـ القومي للمرأة عن أزمة تعدد الزوجات: سيدنا آدم كانت له زوجة واحدة مش 4

للتفاصيل: https://t.co/tH49km3FmM pic.twitter.com/OTNPSMd0GI — القاهرة 24 (@cairo24_) May 25, 2022

الجهل في أبهى صوره

المفروض قبل ما تتكلمي تفهمي الموضوع الي حتتكلمي عنه

مش اي معلومة تعرفيها وخلاص

لا حول ولا قوة الا بالله

عصر ينطق فيه الرويبضه https://t.co/Yq9muCJ7Xi — Mohamad Ragab (@Mohamad28863049) May 25, 2022

هدا هو الجهل بعينيه من إمراة من امراة مسؤولة عضوة بالقومي للمرأة، لا تعرف ولا تعلم بأن سيدنا آدم خلق الأول من تراب وإمراته حواء خلقت بعده من ضلعه وليس هناك في دلك الوقت اي إمراة أخرى — dahdah bouali (@DahdahBouali) May 25, 2022

عضو المجلس القومي للمرأة عن أزمة تعدد الزوجات:

سيدنا آدم كانت له زوجة واحدة مش 4 تصوروا أن هذا التصريح الذي يعكس جهلا وغباء في آن واحد، من مجلس له صلاحيات اقتراح تشريعات جديدة تخص الأسرة المصرية! — د. محمد هشام راغب (@M_H_Ragheb) May 25, 2022

logic ماكانش في على الارض لسيدنا ادم غير حوا بس

مش 4 من النساء ولا حوا سعت فى تزويج سيدنا ادم من اخرى خوفا عليه من ارتكاب الفاحشه — ♑️ρнɪℓσsσρнy ωσмαи (@philosophywoma1) May 25, 2022

اي زواج تتحدثون عيب عليكم يامصر ده نص شباب مصر عاطلون يارجل والعنوسة 10مليون عن اي زواج تتحدثون هناك 20مليون بلا عمل بلا شقق بلا زواج ؟؟عجيبة يامصر الذين يتحدثون عن الزواج اولادهم يشتغلون ومتزوجون وشقق كل بيت بمصر فية بطالة الا الاغنياء وهم5%وصفية زغلول بتصرخ ف ش سليمان https://t.co/2jLhkMDNV5 — Doctor Ali (@HassanM22294) May 25, 2022

في بلد تعداده مائه مليون ؛ واكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر ؛ يتكلم الناس عن تعدد الزوجات . نسبه من يهجرون منازلهم من الرجال هربا من الضغوط الاقتصاديه وعدم قدرتهم علي الوفاء باحتياجات اسرهم اكثر من نسبه من يتزوجون باكثر من امراءه . — Negad El Borai (@negadelborai) May 25, 2022

لماذا الدعوة للزواج الثاني ..ايه الداعي لذلك..زوجه واحدة تكفي..اما اذا كان بداعي وجود الزوج في دوله اخري..فعليه بالصوم..حيث ان زوجته تعيش بعده عنها بدون شكوي منها..ولا أيه — Ahmed ramadan (@Ahmedra79472383) May 24, 2022

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان المصري مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية وتشتمل مواده على تنظيم الخطبة وعقد الزواج وآثار الزواج وأحكامه والطلاق والخلع والنسب والنفقة والحضانة وصندوق رعاية الأسرة المصرية.

وتضمنت رؤية المجلس القومي للمرأة -التي أعلن عنها قبل أيام، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد- عدة مطالب؛ منها تنظيم الزواج الثاني، وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

مشروعية التعدد

وخلال تصريحات متلفزة، تحدث أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أحمد كريمة حول الزواج الثاني للرجل وتطرق لأمور تختلف جذريا مع رؤى مدنية ونسوية معروضة لتنظيم الزواج الثاني داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضح أن الشرع يتيح للزوج الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى؛ بل رأى أن عدم إبلاغها قد يكون في مصلحة الأسرة.

وأكد كريمة ضرورة تقدير الزوجة لرغبة زوجها في العفة وعدم ارتكاب أشياء محرمة، مشيرا إلى أن معظم الزوجات يتقبلن أن يفعل زوجها الفاحشة على الزواج بامرأة أخرى. بل وامتد رأيه إلى ضرورة إعانة الزوجة الأولى لزوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة.

ومع حالة الجدل الواسع التي أثارها رأي الأستاذ الجامعي، نشر ما سماه توضيحا لحقيقة تصريحاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إن تصريحاته تتعلق بالزوج المغترب الذي يريد الزواج بغية عفة نفسه عن الحرام.

واستطرد "هنا يمكنه الزواج بأخرى حتى لا يرتكب الفاحشة، وإن كان إخبار الزوجة الأولى بالزواج يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة، فالأفضل ألا يخبرها لأن هذا لم يرد نصا في الشرع".

زوجة واحدة تكفي

وأمام حالة الجدل المجتمعي حول الزواج الثاني، أعادت جريدة "صوت الأزهر" تصريحات سابقة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، حول تعدد الزيجات، قال فيها إن زوجة واحدة تكفي، معتبرا من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، حيث تشهد المسألة ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.

وأضاف أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدا أن المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، "هذه رخصة مقيدة بقيود وشروط، والتعدد حق للزوج لكنه حق مقيد"، وفق تعبيره.

وقال "التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يُحرم، والعدل ليس متروكا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)".

وشدد شيخ الأزهر على عدم دعوته إلى تشريعات تلغي حقا شرعيا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.

هل يوجد في الشرع او العرف ما يُلزم الزوج باخذ الاذن من زوجته الاولى لكي يتزوج الثانيه انا لم اسمع باي شي كهذا سابقاً فهل هناك احكام جديده في الشريعه طيب لما يريد يتزوج الثالثه ياخذ اذن مين الاولى او الثانيه ولو فيه وحده رابعه ياخذ اذن مين — عبدالله (@holako4500) May 25, 2022

مفيش نص ف الشرع بيقول ان الراجل يستأذن الزوجة ولا في نص ف الشريعة بيقول ان الزوجة ليها الحق ف الطلاق عند معرفتها ان زوجها تزوج بأخري

دة اسمة تلاعب وتحايل ع الشرع اليس منكم رجلا رشيد — صعيدي بس اسكندراني (@6cNIKINyKiMyaAW) May 25, 2022