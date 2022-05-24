وزير الخارجية التركي يزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء مباحثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما يلتقي في وقت لاحق مسؤولين إسرائيليين.

يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها أوغلو للأراضي الفلسطينية وإسرائيل، هي الأولى لمسؤول تركي كبير منذ أكثر من 10 أعوام.

وقد أجرى أوغلو مباحثات في رام الله مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن دعم بلاده للقضية الفلسطينية منفصل تماما عن علاقاتها بإسرائيل.

وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا ستواصل التنسيق مع الجانب الفلسطيني بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأضاف "دعمنا للقضية الفلسطينية منفصل عن علاقتنا مع تل أبيب".

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف "إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة".

ومن المتوقع أن يزور جاويش أوغلو المسجد الأقصى خلال جولته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن جاويش أوغلو سيبدأ صباح الأربعاء جولة من المباحثات مع مسؤولين إسرائيليين على رأسهم وزير الخارجية يائير لبيد.

كما يلتقي الوزير التركي مع وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، حسب المصدر ذاته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط إن هذه الزيارة مهمة جدا "كجزء من عملية دفء العلاقة بين البلدين".

وتأتي الزيارة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في شهر مارس/آذار الماضي، التي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتسعى إسرائيل وتركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة منذ وقت طويل بينهما، وبرزت الطاقة كمجال مهم للتعاون المحتمل.