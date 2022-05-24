الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس سعودية في صنعاء رغم الهدنة

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في حسابها على تويتر سقوط 3 قتلى وجريح في موقع سقوط طائرةِ تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن قواتهم أسقطت طائرة تجسس مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء خرقها للهدنة، وقيامها بـ "أعمال عدائية" في العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ كان قد أعلن مطلع أبريل/نيسان الماضي موافقة أطراف الصراع اليمني على هدنة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف السعودي الإماراتي، والقوات الحكومية والحوثيين.

ومن أبرز بنود هذه الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

وقد أغلق هذا المطار من قبل التحالف منذ عام 2016 أمام الرحلات المدنية بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو الأمر الذي تنفيه الجماعة.

والأحد الماضي، أعلن القيادي الحوثي مهدي المشاط أن جماعته ليست ضد تمديد الهدنة الحالية التي توسطت فيها الأمم المتحدة "ولكن ما ليس ممكنا هو القبول بأي هدنة تستمر فيها معاناة شعبنا".

وأعلنت القوات الحكومية رصد 2473 خرقا ارتكبتها جماعة الحوثي الشهر الأول للهدنة، بين إطلاق نار وقصف بالصواريخ وطيران مُسير واستحداث مواقع وحفر خنادق.

في المقابل، اتهم الحوثيون التحالف والقوات الحكومية بارتكاب 5365 خرقا لاتفاق الهدنة خلال شهر من دخولها حيز التنفيذ، بين غارات جوية وقصف صاروخي وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على محافظات عدة من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.