السلطة تطلب شطب منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأميركية والمقاومة تستنكر مسيرة الأعلام الإسرائيلية

طلبت السلطة الفلسطينية من واشنطن رفع اسم منظمة التحرير من قوائم الإرهاب الأميركية، في حين استنكرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مسيرة الأعلام اليهودية المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل في الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل للقدس.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها طلبت رسميا من واشنطن رفع اسم منظمة التحرير من قوائم الإرهاب، وجاء ذلك في تغريدة على تويتر لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويشار إلى أن الكونغرس الأميركي أدرج منظمة التحرير ضمن الحركات الإرهابية عام 1975.

وقال حسين الشيخ إن هذا التصنيف جائر وظالم ويدعو للاستغراب في الوقت "الذي تشطب فيه منظمة كاخ الإرهابية" عن تلك القوائم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت شطب 5 منظمات من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة والمصنفة ضمن القوائم الإرهابية في أوروبا وحتى في إسرائيل.

في شأن آخر، استدعت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية 3 كتائب من صفوف الاحتياط بأمر استثنائي لتأمين مسيرة الأعلام اليهودية المقررة يوم الأحد المقبل بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل لمدينة القدس.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن المسيرة ستنظم وفق مسارها التقليدي من الجزء الغربي للقدس وصولا إلى باب العامود، وستمر عبر البلدة القديمة في القدس المحتلة وتنتهي في ساحة حائط البراق.

وفي المقابل، حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من عواقب أي اعتداء على المسجد الأقصى أو إقامة شعائر تلمودية في باحاته.

وقالت اللجنة إن تنظيم مسيرة الأعلام وتهديدات المستوطنين بدخول الحرم القدسي والبدء بهدم مسجد قبة الصخرة يوم الـ29 من الشهر الجاري من شأنه أن يجر المنطقة برمتها نحو التصعيد والمواجهة.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين للتصدي لمحاولات الاحتلال للعدوان على المسجد الأقصى، وشدّ الرحال إليه للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في مقدساته الإسلامية والمسيحية.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الهدف بمدينة جنين.

وقد اعتقلت قوة إسرائيلية خلال الاقتحام الشاب محمد حسام الطوباسي وهو شقيق الشهيدين إسلام وأحمد الطوباسي من قادة سرايا القدس.

وسُجلت خلال الاقتحام اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انسحبت من المنطقة بعد اعتقالها الطوباسي.