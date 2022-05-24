الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا في قلقيلية بالضفة الغربية

نابلس- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد تجمع عرب الرماضين الجنوبي قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية بعد أن اقتحمت التجمع البدوي صباح اليوم الثلاثاء وحاصرت المسجد قبل أن تهدمه بحجة عدم الترخيص.

وقال سامح عودة من العلاقات العامة بمحافظة قلقيلية للجزيرة نت إن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت سابقا بهدم المسجد بحجة عدم الترخيص، وهو ما يرفض الاحتلال منحه أصلا للمواطنين في هذه المناطق والتجمعات.

ووصف محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد تجمع عرب الرماضين الجنوبي بالحدث "الإرهابي الخطير والتصعيد الاحتلالي غير المبرر".

وأكد في بيان له وصل الجزيرة نت نسخة منه، أن هذا العمل يمثل العقلية الصهيونية المتطرفة ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي تنص على حق العبادة.

وذكر بيان المحافظة أن تجمع عرب الرماضين الذي يسكنه قرابة 400 مواطن عزله الاحتلال بجدار الضم والتوسع الذي أنشأه عام 2002، ويعاني أبناء التجمع الأمرَّين نتيجة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته ضدهم خاصة وأن جنود الاحتلال يتحكمون بمزاجية مقيتة في تنقلهم اليومي من التجمع وإليه.

كما يضيق الاحتلال على المواطنين في كافة مناحي الحياة لا سيما في البناء والتوسع العمراني، حيث يسكنون في بيوت من الصفيح.