التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.

ووصل أمير دولة قطر إلى بريطانيا في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية شملت إسبانيا وألمانيا وليتوانيا وتركيا.

وأعلن الشيخ تميم أنه سيناقش مع رئيس وزراء بريطانيا أمن الطاقة ومسائل أخرى بما فيها الوضع في أفغانستان.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني قطر بالشريك الحيوي لبريطانيا في الشرق الأوسط وفي الأوقات الصعبة.