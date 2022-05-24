ضمن جولة أوروبية.. أمير قطر يلتقي بوريس جونسون في لندن
24/5/2022
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.
ووصل أمير دولة قطر إلى بريطانيا في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية شملت إسبانيا وألمانيا وليتوانيا وتركيا.
وأعلن الشيخ تميم أنه سيناقش مع رئيس وزراء بريطانيا أمن الطاقة ومسائل أخرى بما فيها الوضع في أفغانستان.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني قطر بالشريك الحيوي لبريطانيا في الشرق الأوسط وفي الأوقات الصعبة.
المصدر : الجزيرة