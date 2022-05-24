أطل برأسه مجددا.. مقتل 12 عراقيا بهجمات نسبت إلى تنظيم الدولة

خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية ما زالت تنتشر في مناطق واسعة شمالي وشرقي العراق، وهي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.

أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 12 عراقيا في هجومين نفذهما عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي كركوك وديالى المتجاورتين شمال بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التنظيم استهدف مجموعة مزارعين بإطلاق نار عليهم، مستغلا الظروف المناخية وتصاعد الغبار، في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 من المزارعين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة، بالإضافة إلى ذلك حرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات.

وأضاف المصدر ذاته أن "القطعات الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر التي سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب".

وفي محافظة ديالى المجاورة، أفاد مصدر أمني بأن 6 مدنيين قتلوا بهجوم بقذائف هاون استهدف مناطق سكنية شمالي المحافظة.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ديالى، إن مسلحين من تنظيم الدولة استهدفوا قرية الإصلاح شمالي ديالى الليلة الماضية بقذائف هاون، أعقبها هجوم بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية أعلنت قبل أيام مقتل 9 قادة مهمين من تنظيم الدولة في عملية عسكرية نفذت بالاشتراك مع خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في جبال عداية ضمن محافظة نينوى شمالي العراق.

يشار إلى أن خلايا نائمة لتنظيم الدولة ما زالت تنتشر في مناطق واسعة شمالي وشرقي العراق، وهي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد. وتطلق القوات العراقية حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة هذه الخلايا.

كما أن التنظيم كان قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا.