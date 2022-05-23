مقتل حارس أمن فرنسي بالسفارة القطرية في باريس واعتقال مشتبه به

قُتل حارس أمن فرنسي بالسفارة القطرية في باريس اليوم الاثنين، وقالت السفارة إن السلطات اعتقلت المشتبه به وباشرت التحقيقات.

ووصفت السفارة القطرية ما جرى بأنه "جريمة بشعة وغير مبررة" وقدمت التعازي لعائلة الحارس، وقالت إنها تترقب نتائج التحقيقات.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن شخصا قد اعتقل على الفور، وقال "فُتح تحقيق اليوم في تهمة القتل العمد" مشيرا إلى أن "ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي فرنسي أن مقتل حارس الأمن ليس عملا إرهابيا على ما يبدو.