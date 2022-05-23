سياسة

عاجل.. بايدن: سيكون ردنا عسكريا في حال هجوم الصين على تايوان

23/5/2022-|آخر تحديث: 23/5/202209:29 AM (مكة المكرمة)

بايدن: سيكون ردنا عسكريا في حال هجوم الصين على تايوان

المصدر : وكالات