تعهد بالدفاع عن طوكيو.. بايدن يؤيد عضوية اليابان الدائمة في مجلس الأمن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يؤيد أن تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متعهدا بالدفاع على طوكيو وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

ويأتي هذا التأييد الأميركي لليابان في الوقت الذي تزايدت فيه الدعوات الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات على مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا منهم 5 أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

ويقوم بايدن حاليا بجولته الأولى في آسيا منذ توليه الرئاسة، ومن المقرر أن يشارك في اجتماع رباعي غدا مع قادة اليابان وأستراليا والهند.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الاجتماع بين الرئيس وبين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو تناول سبل "تحسين التعاون" بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

هذا وقد أشاد بايدن بالدور الريادي لرئيس الوزراء (الياباني) كيشيدا في الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وإصراره على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، مشيرا إلى أن وجود تحالف أميركي ياباني قوي "يمثل حجر أساس للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

تحديات أمنية

وتعهد بايدن وكيشيدا بالعمل الوثيق في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وأيضا ما تمارسه الصين من "سلوك قسري بشكل متزايد يتعارض مع القانون الدولي".

ووصف الرئيس الأميركي -بداية المحادثات مع كيشيدا في قصر أكاساكا وسط طوكيو- تحالف بلاده مع اليابان بأنه منذ وقت طويل "حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي" قائلا إن الولايات المتحدة لاتزال "ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان".

واستعرض بايدن حرس الشرف العسكري الذي عزف السلامين الوطنيين للولايات المتحدة واليابان.

وفي وقت سابق، التقى بايدن إمبراطور اليابان ناروهيتو، وتحدثا لفترة وجيزة عند مدخل القصر قبل الدخول.

وقال البيت الأبيض إن بايدن قدم التحية نيابة عن الشعب الأميركي، مما يسلط الضوء على قوة العلاقة مع اليابان والتي ترتكز على العلاقات العميقة بين الشعبين.

ومن المتوقع أن يناقش البلدان خطط اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية مقابل قوة الصين المتنامية.

ووصل بايدن إلى اليابان في وقت متأخر أمس قادما من كوريا الجنوبية، وسيغادر الثلاثاء عائدا إلى الولايات المتحدة.